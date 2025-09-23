Düğün öncesi ayrılmışlardı! Rabia Soytürk sevgilisiyle barıştı
Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Rabia Soytürk ile mimar Samet Vuruşan yeniden barıştı. Vuruşan, Berk Atan’la çıkan aşk söylentilerini kesin bir dille yalanladı.
Rabia Soytürk, geçtiğimiz hafta evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ikinci kez ayrılmış, bu ayrılığın ardından ise adı meslektaşı Berk Atan ile anılmıştı. Hatta ikilinin Kuruçeşme'de el ele görüldüğü iddia edilmişti.
"TAMAMEN ASILSIZ"
Ancak tüm bu söylentilere son noktayı Samet Vuruşan koydu. Posta'ya konuşan Vuruşan, iddiaları kesin bir dille yalanladı:
"Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz iki gün önce barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz.
Bu sözlerle birlikte çiftin ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettiği kesinleşmiş oldu.
RABİA SOYTÜRK KİMDİR?
1996 doğumlu Rabia Soytürk, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk çıkışını Şahsiyet dizisiyle yaptı. Ardından Benim Adım Melek, Duy Beni ve Vermem Seni Ellere gibi projelerle tanındı. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
SAMET VURUŞAN KİMDİR?
Mimar olan Samet Vuruşan, Rabia Soytürk ile uzun süredir aşk yaşıyor. Çiftin ilişkisi sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
BERK ATAN KİMDİR?
1991 doğumlu Berk Atan, oyuncu ve modeldir. Güneşin Kızları, Cennet'in Gözyaşları ve Gönül Dağı dizilerindeki rolleriyle tanınır. Best Model of Turkey 2012 birincisidir.
