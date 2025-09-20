Gökhan Özen dolandırıcıların kurbanı oldu!

20 Eylül 2025, Cumartesi
Uzun yıllar sonra özel hayatıyla konuşulan ünlü şarkıcı Gökhan Özen, bu kez de yaşadığı dolandırıcılık olayı ile gündeme geldi. Özen, sahte hesaplar açarak adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara dava açacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

KURAL BOZDU AŞKINI İLAN ETTİ

Instagram hesabından kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaşan ünlü isim, "Bugün ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Bunu paylaşıyorum ki kimse kafasına göre yorum yapıp benim için değerli olanı yıpratmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Bir paylaşım daha yapan Özen şu ifadeleri kullanmıştı:

''Spekülasyona gerek yok ben açıklayayım sizlerle paylaşmıştım bir ilişkim var ve sevgilimin kim olduğu medya kuruluşlarında araştırma konusu olmuş bu da normal ve anlayışla karşılıyorum. Kulaktan duyma bilgilerle haber yapmayınız benden duyun. İsmi Naz Türkiye'deki müzik yapım şirketimizde sosyal medya yöneticisi olarak çalışmakta ve Amerikalı falan da değil isminden anlaşılacağı üzere yabancı da değil sanırım bu kadarı yeterli olur. Daha önce de söylediğim gibi ilişkimi kameralardan uzak yaşamayı tercih ediyorum. Buna saygı gösterecek tüm medya mensubu dostlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum ki bu sayede biz de ilişkimizi olması gerektiği gibi en doğal haliyle yaşayabilelim.''

DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDU

Gökhan Özen, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı harekete geçti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bu kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

''Sadece bu şahıs için değil herkes için geçerlidir. Bu tarz gündem olma çabaları, sahte evrak düzenleme ve bunları kamuoyuna yayma dolandırıcılığı. Sanatçılık kariyerimi asılsız iddia ve sahte belge düzenlemek kaydı ile manevi ve maddi zarar uğratma çabalarında olan herkes, hukuk karşısında hesap verecek ve maddi manevi bunun cezasına katlanacak. Bu davalardan gelen gelirleri sokak hayvanlarını korumak için ayırdım. Bu şahıs örnek olacak. Bu hafta savcılıktan evrakları alınca anlayacaktır. Kendim ve sevdiklerim hakkında atıp tutan herkese aynı tarife. Bak ben baştan söyledim''

