20 Eylül 2025, Cumartesi
Bade İşçil: "Televizyon bile izlemiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 09:07
Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Arnavutköy sahilinde objektiflere takıldı. Yürüyüş sırasında kısa bir mola verip denizi izleyen İşçil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SABAH'ın haberine göre; İşçil, "Denize bakarak dinleniyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. TV izlemiyorum, bir süre çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran proje de yok" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

