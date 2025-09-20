Bade İşçil: "Televizyon bile izlemiyorum"
Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Arnavutköy sahilinde objektiflere takıldı. Yürüyüş sırasında kısa bir mola verip denizi izleyen İşçil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bade İşçil, Arnavutköy'de görüntülendi. Sahilde yürüyüş yapan oyuncu, mola vererek denizi izledi.
SABAH'ın haberine göre; İşçil, "Denize bakarak dinleniyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. TV izlemiyorum, bir süre çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran proje de yok" dedi.