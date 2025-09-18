Ayrılıkları iddia edilmişti! Dilan Çıtak’tan şaşırtan hamle...

18 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 15:56 Güncelleme: 18.09.2025 16:58
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın eşinden boşanacağı iddia edilmişti. Basında çıkan ayrılık haberlerinin ardından ünlü isimden sürpriz doğum günü paylaşımı geldi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında evlenmişti. Ancak kısa süre önce çift hakkında boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Taşındığını sosyal medyadan duyuran ve "Dörter" soyadını Instagram profilinden kaldıran Çıtak'ın bu hamlesi, iddiaları güçlendirmişti.

Katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Çıtak, boşanma söylentilerini yalanlamış ve özel hayatını gizli tutacağını belirtmişti.

Ancak sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmaları, çiftin evliliği hakkında spekülasyonları artırdı.

Tüm bu iddiaların ardından Dilan Çıtak, sürpriz bir hamle yaptı.

Eşi Levent Dörter'in doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Çıtak, paylaşımına "Ben seni çok seviyorum ama… İyi doğmuşsun da benim beyim olmuşsun. Beni hep böyle çok güzel sev söz mü?" notunu düştü.

