Ayrılıkları iddia edilmişti! Dilan Çıtak’tan şaşırtan hamle...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın eşinden boşanacağı iddia edilmişti. Basında çıkan ayrılık haberlerinin ardından ünlü isimden sürpriz doğum günü paylaşımı geldi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında evlenmişti. Ancak kısa süre önce çift hakkında boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Taşındığını sosyal medyadan duyuran ve "Dörter" soyadını Instagram profilinden kaldıran Çıtak'ın bu hamlesi, iddiaları güçlendirmişti.
Katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Çıtak, boşanma söylentilerini yalanlamış ve özel hayatını gizli tutacağını belirtmişti.
Ancak sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkmaları, çiftin evliliği hakkında spekülasyonları artırdı.
Tüm bu iddiaların ardından Dilan Çıtak, sürpriz bir hamle yaptı.
Eşi Levent Dörter'in doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Çıtak, paylaşımına "Ben seni çok seviyorum ama… İyi doğmuşsun da benim beyim olmuşsun. Beni hep böyle çok güzel sev söz mü?" notunu düştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat 6. sezon ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi bu hafta var mı, hangi gün yayınlanacak ?
- Çevrimiçi nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı ne?
- Gaziler Günü ne zaman, önemi ne? Gaziler Günü sözleri ve mesajları…
- Konut kredisi faizleri güncellendi: 1 milyon TL için geri ödeme tutarı ne kadar? Uzman A Haber’de hesapladı
- Yumurta haşlarken çatlamaya son! Bu yöntemle yumurtalar kolayca soyuluyor
- Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları | 18 Eylül 630 şehit yakını atamaları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Aşk ve Gözyaşı ne zaman başlıyor, bu hafta mı? ATV’nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı’nın konusu ne, oyuncuları kim?
- ŞOK 17-23 Eylül kataloğu: Ev tadilatı yapacaklara fırsat ürünleri geldi! Takım çantası 199 TL, boya 399 TL…
- Lyme Hastalığı nedir, belirtileri neler? Lyme Hastalığı bulaşıcı mı, nasıl tedavi edilir?
- KYK burs başvuruları ne zaman? 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır, şartları neler, burs ödemeleri ne kadar?
- El ve ayaklarınız her mevsim üşüyorsa dikkat! Ciddi hastalıkların ilk sinyali olabilir
- 18 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Ekrana gelecek dizi ve programlar…