Emmy Ödül Töreni’nde gözler onu aradı! Modern Family’nin Gloria’sı sevenlerini üzdü

GÖZLER ONU ARADI

Ancak törenin en çok konuşulan gelişmesi, "Modern Family" dizisindeki "Gloria" rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara'nın törene katılamaması oldu. Ödül takdim etmesi planlanan güzel oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.