Emmy Ödül Töreni'nde gözler onu aradı! Modern Family'nin Gloria'sı sevenlerini üzdü

16.09.2025
2025 Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ta görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ancak, ödül takdim etmesi planlanan oyuncu Sofia Vergara'nın hastanelik olduğu öğrenildi. Vergara hastalığını yaptığı paylaşımla duyurdu.

Emmy Ödülleri'nin 77'ncisi, Los Angeles'ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood'un ünlü isimlerinin kırmızı halıda adeta şıklık yarışına girdiği gece, magazin gündeminin de ilk sırasına yerleşti.

GÖZLER ONU ARADI

Ancak törenin en çok konuşulan gelişmesi, "Modern Family" dizisindeki "Gloria" rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara'nın törene katılamaması oldu. Ödül takdim etmesi planlanan güzel oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

HASTALIĞINI BÖYLE DUYURDU

Vergara, gözündeki alerjik reaksiyon nedeniyle törene katılamadığını esprili bir dille açıkladı.

"ACİLE GİTTİM"

Vergara pozuna, "Emmy törenine gidemedim ama acile gittim" notunu ekledi.

