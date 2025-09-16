Emmy Ödül Töreni'nde gözler onu aradı! Modern Family'nin Gloria'sı sevenlerini üzdü
2025 Emmy Ödül Töreni, Los Angeles'ta görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ancak, ödül takdim etmesi planlanan oyuncu Sofia Vergara'nın hastanelik olduğu öğrenildi. Vergara hastalığını yaptığı paylaşımla duyurdu.
Emmy Ödülleri'nin 77'ncisi, Los Angeles'ta görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Hollywood'un ünlü isimlerinin kırmızı halıda adeta şıklık yarışına girdiği gece, magazin gündeminin de ilk sırasına yerleşti.
GÖZLER ONU ARADI
Ancak törenin en çok konuşulan gelişmesi, "Modern Family" dizisindeki "Gloria" rolüyle hafızalara kazınan Sofia Vergara'nın törene katılamaması oldu. Ödül takdim etmesi planlanan güzel oyuncu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
HASTALIĞINI BÖYLE DUYURDU
Vergara, gözündeki alerjik reaksiyon nedeniyle törene katılamadığını esprili bir dille açıkladı.
"ACİLE GİTTİM"
Vergara pozuna, "Emmy törenine gidemedim ama acile gittim" notunu ekledi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galaksiler arası bir ziyaretçi: Renk ve şekil değiştiren gizemli cisim dünyaya yaklaşıyor!
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışta mı?
- SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...
- Green Card başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 ABD Yeşil Kart başvuruları nereden yapılır?
- İstanbul donacak! Meteoroloji uyardı: Fırtına 50 km/s ile esecek, sıcaklıklar düşecek!
- TIPDİL sonuçları açıklandı mı? 2025 ASYM TIPDİL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- Veri Analizi Okulu Sonuçları Sorgulama | YÖK Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Miktarlar değişiyor: Sosyal yardım alanlara 16.88’lik oranla yeni tablo! 65 yaş, engelli aylığı, dul ve yetim…
- Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Fırsatı: Başvuru tarihi ve şartları belli oldu! Tapunuzu hemen almak için bilmeniz gerekenler
- 318 kişilik TÜBİTAK iş ilanı: Üniversite öğrencisi alımı başvuru şartları ve sınıf kriterleri