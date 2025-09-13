13 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Burak Çelik'ten minik oğlu Kaan Aslan ile yeni kare

Burak Çelik'ten minik oğlu Kaan Aslan ile yeni kare

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 17:16
ABONE OL
Burak Çelik’ten minik oğlu Kaan Aslan ile yeni kare

Kısa süre önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu Burak Çelik, minik oğlu "Kaan Aslan" ile dinlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

'Kuruluş Osman', 'Senden Daha Güzel', 'Hudutsuz Sevda' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Burak Çelik ve kız arkadaşı Ece Bayrak 26 Aralık 2024'te dünyaevine girmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Best Model yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından oyunculuğa başlayan Burak Çelik, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ece Çelik ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Ünlü çift, bebeklerine "Kaan Aslan" adını vermişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Instagram'ı aktif olarak kullanan oyuncu, son olarak minik oğlu ile beraber yer aldığı kareyi 'Siesta zamanı' notuyla yayınladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör