Skandal olay işinden etti! Şevval Şahin'in başını sevgilisi yaktı
Ünlü model Şevval Şahin, önceki akşam sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği ve camında 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı belge olan araç ile görüntülenmişti. Yaşanan kriz, sevgilisinden çok Şahin’i etkiledi. İşte haberin detayları...
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlatmış, aracın iş adamı Burak A.'ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edilmişti.
Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs yakalanmış, M.A. ile araç sahibi Burak A.'ya "Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştı. M.A. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.
Denetimlerin derinleştiren ekipler, B.A. isimli şahsa ait 2 aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" ibareli basılı kartlar olduğunu tespit etti. Yakalanan B.A. isimli şahsa da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Gündemde yankı uyandıran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte Sabah yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı köşe yazısı:
"Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in hayalleri suya düştü! Okumuşsunuzdur; Şevval'in bindiği, sevgilisi Burak Ateş'e ait otomobilin camındaki 'Resmi Hizmete Mahsustur' yazısı olay olmuş ve sevgilisi ve şoförü hakkında adli işlem başlatılmıştı.
Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi! Çünkü ilk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval'in hevesi kursağında kaldı.
Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi. Bence bu lansman hiç yapılmayacak.
Çünkü bu işe, tekstilci olan sevgilisi Burak Ateş'in desteğiyle girmişti. Bu gelişmeler üzerine sanırım marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu!"
