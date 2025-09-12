Skandal olay işinden etti! Şevval Şahin’in başını sevgilisi yaktı

Kaynak: Instagram

Bu olay sevgilisinden çok kendisini etkiledi! Çünkü ilk kez iş hayatına atılan ve bir giyim markası kuran Şevval, önceki gün lansmanını yapacaktı. Birçok ünlü dostunu da lansmana davet eden Şevval'in hevesi kursağında kaldı.

Ajansı, lansmanın ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti ama tarih vermedi. Bence bu lansman hiç yapılmayacak.

Çünkü bu işe, tekstilci olan sevgilisi Burak Ateş'in desteğiyle girmişti. Bu gelişmeler üzerine sanırım marka sahibi olma hayali de suya düşmüş oldu!"