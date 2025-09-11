11 Eylül 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 17:06
Yine mahkemelik oldular: Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye sert tepki

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitirmişti. İkili, yeniden mahkemelik oldu. Nara, eski eşine sert sözlerle yanıt verdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, iki çocuğunun annesi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz yıl boşanan çiftin arasındaki hukuk mücadelesi yeni bir boyut kazandı.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Icardi, Nara'nın iş için Meksika ve ABD'ye yaptığı seyahatleri gerekçe göstererek 'çocuklarını terk ettiği' iddiasıyla dava açtı.

WANDA'DAN TEPKİ

İddialara yanıt veren Wanda Nara, eski eşine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Terk, nafaka ödememektir. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir."

