11 Eylül 2025, Perşembe
12 Dev Adam'ın eşleri arasında sıkı dostluk

12 Dev Adam'ın eşleri arasında sıkı dostluk

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 08:33
12 Dev Adam’ın eşleri arasında sıkı dostluk

Milli basketbolcuların saha içindeki dayanışması, özel hayatlarına da yansıyor. Alperen Şengün’ün sevgilisi Hannah Cherry, Kenan Sipahi’nin eşi İlda Sipahi, Cedi Osman’ın oyuncu eşi Ebru Şahin ve Sertaç Şanlı’nın eşi Ece Şanlı, kurdukları yakın dostlukla dikkat çekiyor.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 91-77 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, adını yarı finale yazdırdı. Büyük zaferin coşkusuna tribünlerde oyuncuların eşleri de ortak oldu.

Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, Kenan Sipahi'nin eşi İlda Sipahi, Cedi Osman'ın eşi oyuncu Ebru Şahin ve Sertaç Şanlı'nın eşi Ece Şanlı, maç boyunca takımı yalnız bırakmadı. Tribünlerde sık sık bir araya gelen dörtlü, dostluklarını saha dışına da taşıyor.

SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Yakın ilişkileriyle dikkat çeken grup, zaman zaman ailecek buluşuyor. Bu özel günde ise Ebru Şahin, yakın arkadaşı İlda Sipahi'yi maça hazırladı. Ünlü oyuncu, İlda'nın saçlarını yaparak karşılaşma heyecanına gün boyu ortak oldu.

Gittikleri yerlerde birlikte keşfe çıkan arkadaşlar, çok iyi anlaştıklarını söylüyor.

Son dönemde eşinin başarılarıyla gururlanan Ebru Şahin, geçtiğimiz haftalarda farklı bir konuyla da gündeme gelmişti.

Yeni imajını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan oyuncunun bu gönderisi de kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.

