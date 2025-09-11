12 Dev Adam’ın eşleri arasında sıkı dostluk

Kaynak: Sosyal medya

SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Yakın ilişkileriyle dikkat çeken grup, zaman zaman ailecek buluşuyor. Bu özel günde ise Ebru Şahin, yakın arkadaşı İlda Sipahi'yi maça hazırladı. Ünlü oyuncu, İlda'nın saçlarını yaparak karşılaşma heyecanına gün boyu ortak oldu.