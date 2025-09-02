4 yıllık aşk bitti: Demet Şener'den "ayrılık" açıklaması

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı.