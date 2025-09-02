4 yıllık aşk bitti: Demet Şener'den "ayrılık" açıklaması
48 yaşındaki Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İkilinin evlenmesi beklenirken, ayrılık haberinin gelmesi, magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı.
Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.
4 yıldır birlikte olan çifte nazar değdi. Demet Şener ile Tolga Arman birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı.
Ünlü manken, konuyla ilgili "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ-AYETLİ 2025 | Büyüklere, aileye, sevdiklerinize kandil mesajları: Instagram, Facebook, WhatsaApp
- BİM 2-5 Eylül 2025 aktüel ürünleri listelendi: Buhar kazanlı ütü 4.990 TL, ekmek kızartma makinesi 999 TL'den satışta...
- Mevlid Kandili'nde ne oldu, neden önemli? Mevlid kelimesinin anlamı nedir? İşte bu mübarek gecenin önemi ve faziletleri
- Mevlid Kandili’nde Okunması Faziletli DUA ve SURELER | Mevlid Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Türkiye’de çalışanlarını en çok mutlu eden şirketler belli oldu: 2025'te THY, TUSAŞ ve daha birçok firma listede...
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK yurt başvuru takvimi 2025-2026
- e-Devlet’ten dev yenilik: Elektrik arızalarını artık tek tıkla bildirebileceksiniz! Peki nasıl çalışıyor?
- Üniversite öğrencileri için KYK yurtlarında ücretsiz kalma rehberi! 2025-2026 KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir?
- İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Öğrencilere 7600 TL Destek Ödemesi 2025-2026 | Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Yarın Kandil mi, ne kandili? Mevlid Kandili eylül ayının kaçında, hangi tarihte?
- Emekliye %16.67’lik zam eklentisiyle 35.000 TL formülü! 4A-4B-4C'liye eylül kampanyası yenilendi: Halkbank, TEB, Vakıf...