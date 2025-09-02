4 yıllık aşk bitti: Demet Şener'den "ayrılık" açıklaması

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
02.09.2025
48 yaşındaki Demet Şener, bir süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. İkilinin evlenmesi beklenirken, ayrılık haberinin gelmesi, magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girmişti. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı.

Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.

4 yıldır birlikte olan çifte nazar değdi. Demet Şener ile Tolga Arman birlikteliklerini sona erdirme kararı aldı.

Ünlü manken, konuyla ilgili "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi.

