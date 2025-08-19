19 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2025 09:55
Sosyal medya bu kez de Pınar Altuğ’u öldürdü | Son kurban o isim oldu

Televizyonların ünlü ismi Pınar Altuğ da hakkında sosyal medyada asılsız ölüm haberi çıkanlar arasına katıldı. Altuğ'un hayatını kaybettiği iddiası ortaya atılırken, ünlü isim iddiayı ortaya atanlara dava açacağını duyurdu.

Hakkında asılsız ölüm haberi çıkan ünlüler kervanına Pınar Altuğ da dahil oldu. Sosyal medyada ünlü oyuncunun trafik kazasında hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur atacak ve kızları (A Haber arşiv)Pınar Altuğ, eşi Yağmur atacak ve kızları (A Haber arşiv)

Durumdan yakınlarının telefonuyla haberdar olan Altuğ, iddiayı ortaya atanlar hakkında hukuki işlem başlatacağını söyledi:

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan (A Haber arşiv)Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan (A Haber arşiv)

"TikTok üzerinden yayın yapan bir magazin sayfası, trafik kazasında hayatımı kaybettiğime dair kurgu bir haber yapmış. Ailem, eşim, dostum dünden beri telefon yağmuruna tuttu. Haklarında gereken hukuki işlemleri başlatacağız. Gayet iyiyim, son derece sağlıklıyım."

