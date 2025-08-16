Avatar Atakan oğlu Aslan’la görüntülendi

Avatar lakaplı sporcu Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün oğlu Leon Aslan Arslan ile objektiflere yansıdı.

SABAH'ın haberine göre; Akşam saatlerinde geldikleri AVM'de uzun süre alışveriş keyfi yapan baba oğul, muhabirlere poz verip alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti. Çok mutlu görünen baba oğul, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Instagram