ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 11:25
Vikingler’in Ragnar’ı Türkiye’de! Tatil için bakın nereyi tercih etti

Dünyaca ünlü 'Vikings' dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel, tatil rotasını Türkiye'ye çevirdi. Avustralyalı yıldız, bakın nerede görüntülendi.

Dünyaca ünlü dizideki savaşçı kral karakteri "Ragnar Lothbrok'u" ile milyonlarca hayrana sahip olan Travis Fimmel, tatil için Bodrum'a geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde ünlü oyuncunun Bodrum ziyaretiyle ilgili olarak şunları yazdı:

"Bodrum'a yıldız yağmuru durmuyor; biri gidiyor biri geliyor. Daha dün ünlü bir moda devinin veliahdı Francesca Verseca'nin eşiyle birlikte Bodrum'da tatil yaptığını yazmıştım. Şimdi de dünyayı kasıp kavuran 'Vikingler' dizisinin başrol oyuncularından Travis Fimmel'in Bodrum'da olduğunu öğrendim.

Dizide Kral Ragnar Lothbrok'u canlandıran Avustralyalı oyuncu tatile gelmiş. Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Türkbükü'ndeki ünlü beach'e giderken Travis Fimmel'i görüntülemiş. Bu arada ünlü oyuncuyu sadece bizim muhabirimiz değil ünlü komedyen Hasan Can da yakalamış! Bir restoranda gördüğü oyuncuyu hemen tanıyan Hasan Can, gidip tanışmış ve birlikte fotoğraf çektirmiş.

Travis Fimmel, yalnız mı geldi, beraberinde birileri var mı bilmiyorum ama Bodrum, Avrupa ve Amerikalılardan sonra Avustralyalı ünlülerin de radarına girmiş anlaşılan.

Hasan Can Kaya, Bodrum'da karşılaştığı Travis Fimmel ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında da paylaştı. Travis Fimmel, Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı."

