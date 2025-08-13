Vikingler’in Ragnar’ı Türkiye’de! Tatil için bakın nereyi tercih etti

Kaynak: Instagram

Travis Fimmel, yalnız mı geldi, beraberinde birileri var mı bilmiyorum ama Bodrum, Avrupa ve Amerikalılardan sonra Avustralyalı ünlülerin de radarına girmiş anlaşılan.

Hasan Can Kaya, Bodrum'da karşılaştığı Travis Fimmel ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasında da paylaştı. Travis Fimmel, Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle büyük bir başarı yakalamıştı."