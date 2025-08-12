12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 10:20
Şarkıcı Lara’dan endişelendiren paylaşım

Ünlü şarkıcı Lara, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 5 gündür kendini kötü hissettiğini dile getiren Lara’nın sedyede çekilen fotoğrafı hayranlarını endişelendirdi.

Hit şarkılarıyla 2000'li yıllara damgasını vuran ve "Lara" ismiyle tanınan Fatma Nur Ergüder, hastanede çektiği son fotoğrafıyla takipçilerini endişelendirdi.

5 gündür kötü olduğunu söyleyen Lara, hastanede odasındaki fotoğrafını ''Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim'' notuyla paylaştı.

Bu paylaşımın ardından ünlü isme sevenlerinden 'geçmiş olsun', 'acil şifalar' mesajları geldi.

Öte yandan ünlü şarkıcı, uzun süredir birlikte olduğu İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile 2023 yılında evlenmişti.

