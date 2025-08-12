Müzik dünyasının acı kaybı: Akif Ertugay hayatını kaybetti
Müzik sektörünün duayen prodüksiyon amiri Akif Ertugay'dan acı haber geldi. Yıllarca sahne arkasında verdiği emeklerle sayısız projeye imza atan Ertugay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.
Sanat camiasının yakından tanıdığı isim prodüksiyon amiri Akif Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertugay'ın ani ölümü sonrası çok sayıda ünlü isim, sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirdi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Akif Ertugay, 13 Ağustos Çarşamba günü İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.
IŞIN KARACA: Uçtun gittin aramızdan deli dolu ve güzel insan.
AYLİN ASLIM: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.
ÇİĞDEM TUNÇ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.
SİBEL GÖKÇE: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025-2026 GSB KYK Yurt Başvuru Takvimi | KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir, şartlar neler?
- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2025-2026 VGM bursu ne kadar, kaç TL?
- TOKİ’den 21 ilde 102 iş yeri satışta! Yüzde 10 peşinat ve 120 aya varan vade fırsatı
- Renault Ağustos 2025 fiyat listesi açıklandı: ÖTV sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Clio, Megane, Duster, Austral, Rafale, Captur
- Wednesday 3. sezon gelecek mi, tarihi belli oldu mu? Wednesday dizisinin 3. sezon 1. bölüm yayın takvimi
- Pamuk ve birkaç damla ile nasır tarih oluyor! Etkisi göreni şaşırtıyor, cildi pamuk gibi yapıyor
- Zeka testi: Boncukların arasındaki lego nerede? 366 kişinden 15'i buldu
- Kedinizin davranışları değişti mi? Uzmanlar açıkladı: Demans olabilir!
- Tek ekimle aylarca ürün veriyor! Sera kurmadan bile yetişiyor: Küçük bir alandan servet kazandırıyor
- İbn-i Sina'nın diyabet sırrı! İşte padişahların bile kullandığı o şifalı baharat…
- SSK, BAĞ-KUR, EYT'liye 28.000 TL ek ilave yatacak! 16.881, 18.600, 21.550 TL emekli maaşı alana...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 sürekli işçi alımı yapacak! KPSS’siz ve KPSS’li personel alınacak