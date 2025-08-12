Müzik dünyasının acı kaybı: Akif Ertugay hayatını kaybetti

12 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 16:04
Müzik sektörünün duayen prodüksiyon amiri Akif Ertugay'dan acı haber geldi. Yıllarca sahne arkasında verdiği emeklerle sayısız projeye imza atan Ertugay, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti.

Sanat camiasının yakından tanıdığı isim prodüksiyon amiri Akif Ertugay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ertugay'ın ani ölümü sonrası çok sayıda ünlü isim, sosyal medyadan üzüntüsünü dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Akif Ertugay, 13 Ağustos Çarşamba günü İzmir Torbalı Ayrancılar Egekent 4 Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak.

IŞIN KARACA: Uçtun gittin aramızdan deli dolu ve güzel insan.

AYLİN ASLIM: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.

ÇİĞDEM TUNÇ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.

SİBEL GÖKÇE: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.

