Müzik dünyasının acı kaybı: Akif Ertugay hayatını kaybetti

Kaynak: Instagram

IŞIN KARACA: Uçtun gittin aramızdan deli dolu ve güzel insan.

AYLİN ASLIM: Bu normal bir durum değil. Bir haftaya üç arkadaş ölümü sığmaz. Gencecik insanlar arka arkaya kalp krizinden ölüyor. Hayat böyle bir şey değil, olmamalı. Yıllarca aynı camiada görmekten hep mutluluk duydum, daha Kaş'ta buluşacaktık dostum.

ÇİĞDEM TUNÇ: Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah, sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine.

SİBEL GÖKÇE: Ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Yavaş yavaş gidiyor sevdiklerimiz. Güzel arkadaşım görüşemedik son yıllarda çok üzgünüm.