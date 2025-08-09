Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

Ünlü oyuncu Çolpan İlhan, 89'uncu doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anlamlı bir törenle anıldı.

Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, sanat dünyasında ve sevenlerinin kalplerinde silinmez bir iz bırakan İlhan için düzenlenen anma törenine; oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, İlkim Karaca ve sanat camiasından dostları katıldı.

Kaynak: AA