09 Ağustos 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 10:34
ABONE OL
Çolpan İlhan mezarı başında anıldı

Ünlü oyuncu Çolpan İlhan, 89'uncu doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anlamlı bir törenle anıldı.

Ünlü oyuncu Çolpan İlhan, 89'uncu doğum gününde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen anlamlı bir törenle anıldı.

Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, sanat dünyasında ve sevenlerinin kalplerinde silinmez bir iz bırakan İlhan için düzenlenen anma törenine; oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, İlkim Karaca ve sanat camiasından dostları katıldı.

Kaynak: AAKaynak: AA

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör