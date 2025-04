Gökhan Keser’den Selena ve Survivor itirafları

Kaynak: Instagram

-2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı yarışmada dünya dördüncüsü oluyorsun ve dünyanın en fotojenik erkeği seçiliyorsun. Neler hissettin?

Ya güzel bir tecrübeydi. Tek başıma gittim, Çin'e gidiyorum. Yaşım küçük, İngilizcem çok iyi değil. Bilinmezliğe gidiyorum gibi bir şey aslında. 64 tane ülkede 15-16 gün falan kaldım. Pekin'de kaldık yaklaşık bir 4-5 gün. Sonra Shenzhen'di sanırım, Shenzhen'e indik. Bir sene önce de Tolgahan yarışmada birinci olmuştu Tolgahan Sayışman. Hani hep böyle üst üste ülkelerin dereceye girmesi zaten çok böyle de denk gelen bir şey de değildi. Evet, işte Türkiye'de Türkiye ikincisi olduktan sonra bunu hak kazandım ama oraya da böyle bir tecrübe etmek için gidiyorum gibi bir şey olmuştu. Ama yaşım da çok küçüktü hani abilerim vardı diyeyim. Çünkü ben 17-18 yaşındayım. İşte 25-26 yaşlarında işte dünyada çok iyi modellerin olduğu bir yarışmaydı. Koreografilerde iyi çıkartıyordum, kıyafetleri iyi taşıyordum. Yani inşallah hala öyle taşıyorumdur (gülüyor). Sonrasında oradaki dünyanın birçok yerinden gelen çok ünlü fotoğrafçılar bütün yarışmacılarla bir çekim gerçekleştirdiler. Ve sonra ortak onlar kendi aralarında da en fotojenik erkek ünvanını ayrıyetten verdiler. Benim için de çok özel bir şey oldu tabii ki.

SELENA'NIN DEZAVANTAJLARINI YAŞIYORUM

-"Selena" dizisine değinmeden geçmek olmaz… İlk başrol deneyimin, popülerliği elde ettiğin proje. Geriye dönüp baktığında bir "iyi ki" mi senin için?

İyi ki tabii ki. Çok fenomen olmuş, hala akıllarda olan bir iş. Yıllar geçmesine rağmen en çok izlenen şu an bu çatı altındaki bir kanalın o zaman ATV'de fenomen olmuş, sokakta yürüyemediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Hala ve hala bu kadar aktif olması, göz önünde olması yani şöyle nasıl diyeyim, bir sürü oyuncu zaten fenomen olduğu bir işte, insanların hafızalarına kazındıktan sonra onun üstüne çıkması birazcık zor oluyor. Bunun dezavantajı oluyor mu? Pişmanlık demeyelim tabii de. Dezavantajlarını yaşıyor musun? Tabii ki bir sürü kişi yaşıyor. Ama bu gelecek projelerle alakalı. Yarın öbür gün yine bir projeyle bambaşka bir karakterle işte oradaki Burak öğretmen karakterinin üstüne çıkarak bunu aşabileceğimi düşünüyorum. Bu projeyle alakalı bir şey. Benim hafızamda hep böyle çok güzel anılarla kalan, hala sokakta yürürken dışarıda işte sosyal medyada eş, dost vs. devamlı işte 3-4 yaşında daha o yaşlarda şu an hala izliyorlar ve bir sürü nesille beraber büyüyorum gibi bir şey oluyor. Bu çok özel bir şey. Çok az kişinin yaşayabileceği bir şey diye düşünüyorum. Şu an mesela işte bunu da söyleyeyim; Youtube'da 6 milyar yakın bir izlenmesi var. Devamlı her gün tekrarı var.