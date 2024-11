Ankaralı Turgut’un sağlık durumu! Kızı sosyal medyadan duyurdu

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ve tedavi süreci devam eden sevilen Ankaralı Turgut hakkında sosyal medyada ölüm haberleri hızla yayılmıştı.

Turgut'un kızı Eylem Boran ise çıkan haberleri yalanlayarak ''Babamın durumunda değişiklik yok, lütfen kimse çıkan haberlere güvenmesin.'' diye konuşmuştu.

"Ankaralı Turgut öldü" haberleriyle ilgili Boran, şu açıklamayı yapmıştı:

''Kesinlikle yalan haberdir. Babam şu an entübede, yoğun bakımda. Genel durumu kritik. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kimse buna inanmasın. Sabahlara kadar Allah razı olsun herkes aradı sordu. Kesinlikle yalan haberdir, lütfen kimse inanmasın.''

Durumu aynı değişen bir şey yok. Değişiklik hiç olmadı. Şu anda da yoldayım babama gidiyorum. Doktorla görüştüm, 'getirdiğiniz gibi, hiçbir tepki alamıyoruz' dedi. Aynı götürdüğümüz gibi kalmış. Koma durumunda''

Kaynak: Sosyal medya

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Tüm bunların ardından ünlü türkücünün sağlık durumu merak konusu olurken, kızı Eylem Boran, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Boran "Babamın son durumu yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hocalarımız 'elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin...08/11/2024" dedi.

"SON SÖZLERİ 'BİTTİM' OLDU"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, ayrıca bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Eylem Boran: "Acildeyim, babamın yanındayım. Doktorlar 'bitti, son' dediler durumu çok kötü. Solunum sıkıntısı çekiyordu. Entübe edildi. Babam bu olaylardan sonra içine kapandı her şeye sustu.

Dalgın ve düşünce içindeydi. Soruyordum hiçbir şey söylemiyordu psikolojik olarak tamamen bitmişti. Eşim ile ben kalıyorduk teyzemler ara sıra gelip gidiyorlar. Kardeşlerimin haberi var ama sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Para mevzusu olana kadar kardeşlerimizle aramız çok iyiydi. Konser olayından sonra beni insanlara rezil ediyorlar diye bana ağıt yaktı. Benim babam kahrından öldü. Babamın en son sözleri "bittim" oldu. "Ben uğraşamadım, uğraşmıyorum" dedi. Bu olaylardan sonra içine kapandı. Yiyordu, içiyordu, geziyordu. Babam evlatları tarafından yatakta vuruldu. Etini yediler kemiğini dişlediler. Babam bir hafta önce stüdyodaydı, son şarkısını yaptı. Bir hafta öncesine kadar çok iyiydi. Şarkıyı yaptıktan sonra içine kapandı konuşturamadım.

Kaynak: Sosyal medya

''BABAM KARDEŞLERİME HAKKINI HELAL ETMEDİ''

Son şarkısını oynama havası yaptı. "Eylem okumaya gideceğiz seninle klip yapacağız" dedi ama olmadı. Sadece erkek kardeşim özür dilemeye geldi diğerleri bir adım bile atmadılar. Babamı nasıl rezil ettiyseniz çıkıp sosyal medyadan özür dileyeceksiniz ancak öyle gelebilirsiniz dedim. Hiçbiri istemedi. Babam hiçbirine hakkını helâl etmedi. "Babalık hakkımı helâl etmiyorum" dedi. Son darbe babama çok vurdu. Benim canımı yaktılar namusuma bile itiraf attılar. Benim aldığım arabaya kadar göz diktiler hem babamı hem beni öldürdüler.

Ben her şeyimi verdim. Bu olaylardan sonra çekilmeye başladı tutamadım babamı, bir hafta önce düştü tamamen elden ayaktan düştü. Babama her zaman ki yaptıklarını yaptılar. "Babamı yaşatın" diye doktorlara yalvardım. Dün gözüme baktı hafifçe güldü. "Babam ben seni iyileştireceğim" dedim. Bana hakkını helâl et dedim. O da helal olsun, olduğu kadar dedi. Babamın dili dönmüyor helâllik alamayız artık diğer kardeşlerimden. Babamın yanına çıkamıyorum 'yasak' diyorlar. Babalık değil para daha ağır geldi. Doktorlar, aynı getirdiğiniz gibi hiç bir şey yok dedi. Ben bu hastalığı atlatacağım ikinci evredeyim diyordu ama dördüncü evredeydi. "Allah'ın izniyle atlatacağım" diyordu ama evlatları onu daha da kötü hale getirdi."

Kaynak: Sosyal medya