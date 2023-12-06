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Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye'de konser verecek mi? Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye’de konser verecek mi? Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott'un Türkiye'de konser vereceği iddiaları, hayranları ve müzikseverler arasında heyecan uyandırdı. Kylie Jenner ile olan ilişkisiyle de bilinen Scott, sahne performansları ve müziğindeki çeşitlilikle geniş kitlelere hitap ediyor. Peki Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, İstanbul'da konser verecek mi?

Müzik dünyasının önde gelen rap sanatçılarından Travis Scott'un Türkiye'de konser vereceği iddiaları, hayranları ve müzikseverler arasında heyecan uyandırdı. Kylie Jenner ile olan ilişkisiyle de bilinen Scott, sahne performansları ve müziğindeki çeşitlilikle geniş kitlelere hitap ediyor. Peki Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, İstanbul'da konser verecek mi?

TRAVIS SCOTT İSTANBUL TÜRKİYE KONSERİ GERÇEK Mİ?

Dünya çapında tanınan popüler rap sanatçısı Travis Scott'ın Türkiye'ye geleceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Ünlü rapçinin 2024 yaz aylarında İstanbul'da büyük bir konser vereceği konuşuluyor. Bu konser ile ilgili henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı. Konserin gerçekliği ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı düşünülüyor.

TRAVIS SCOTT KİMDİR?

Travis Scott, asıl adıyla Jacques Webster II, Amerikalı bir rapçi, şarkıcı, söz yazarı ve prodüktördür. 30 Nisan 1992 tarihinde Houston, Teksas'ta doğan Scott, müzik kariyerine 2012 yılında başlamıştır.

Travis Scott, müzik dünyasına adını duyurduğu mixtape'leri ve albümleriyle tanınır. İlk önemli çıkışını "Days Before Rodeo" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" adlı mixtape'leriyle yapmıştır. Ancak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan büyük çıkışını 2015 yılında yayımlanan "Rodeo" isimli stüdyo albümüyle gerçekleştirmiştir. Albüm, müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler almış ve ticari başarı elde etmiştir.

Travis Scott, 2018'de çıkardığı "Astroworld" albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Albüm, Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmiş ve Grammy Ödülleri'nde adaylık elde etmiştir. "Astroworld" albümünden çıkan single'lar, müzik listelerinde üst sıralarda yer almış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğeni kazanmıştır.

Ayrıca müzik kariyerinin yanı sıra, Travis Scott birçok marka ile iş birlikleri yapmış ve modaya olan ilgisiyle de dikkat çekmiştir. Aynı zamanda sahne performanslarıyla ünlüdür ve konserlerinde enerjik sahne şovlarıyla bilinir.

Scott 2017'nin Nisan ayında televizyon yıldızı ve girişimci Kylie Jenner ile çıkmaya başladı. 1 Şubat 2018 tarihinde ilk çocukları Stormi doğmuştur. Çift günümüzde ayrıdır.

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