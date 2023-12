Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye’de konser verecek mi? Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli?

Travis Scott, müzik dünyasına adını duyurduğu mixtape'leri ve albümleriyle tanınır. İlk önemli çıkışını "Days Before Rodeo" ve "Birds in the Trap Sing McKnight" adlı mixtape'leriyle yapmıştır. Ancak, geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan büyük çıkışını 2015 yılında yayımlanan "Rodeo" isimli stüdyo albümüyle gerçekleştirmiştir. Albüm, müzik eleştirmenlerinden olumlu eleştiriler almış ve ticari başarı elde etmiştir.