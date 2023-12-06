Travis Scott İstanbul bileti satışa çıktı mı, fiyatı ne kadar, Türkiye’de konser verecek mi? Travis Scott kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dünya çapında tanınan popüler rap sanatçısı Travis Scott'ın Türkiye'ye geleceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Ünlü rapçinin 2024 yaz aylarında İstanbul'da büyük bir konser vereceği konuşuluyor. Bu konser ile ilgili henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı. Konserin gerçekliği ile ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı düşünülüyor.

TRAVIS SCOTT KİMDİR?