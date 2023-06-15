Ödül töreninde LGBT propagandası yapan Melike Şahin’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Konseri iptal edildi

ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI

Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi: "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz, kimi öptüğümüz, neremizi açtığımız, neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum.

Ve bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar (erkek eşcinsel) incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ve ödülümü hak ettiğimiz dik yürüyüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum."