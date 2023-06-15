Fondaş Can Ataklı depremzedeleri hedef alan Eda Ece’ye sahip çıktı!

MEVZUYU ATATÜRK'E BAĞLAYI REZALETİ PERDELEMEK İSTEDİ

Ece sözlerinin devamında kendisine tepki gösterenleri 'linççi tayfa' diyerek hedef gösterdi, mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi;

Ece, yaptığı bir başka paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Sandık şakama da bozulmuşlar. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir isteyen tuzluğa oy verir. İsteyen Ahmet'e, isteyen Mehmet'e oy verir. Özgürlük sadece bana değil herkese, isteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum."