Fondaş Can Ataklı depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye sahip çıktı!
Sözde oyuncu Eda Ece'nin katıldığı ödül töreninde depremzedelere, seçmenlere ve seçim sonuçlarına yönelik ahlaksızlığı gündemde olmaya devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, katıldığı ödül töreninde depremzedeleri aşağılayan oyuncu Eda Ece'ye sahip çıktı. Türkiye'de milyonlarca kişinin Ece gibi düşündüğünü öne süren Ataklı, "Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor." dedi.
Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedeleri hedef alan oyunucu Eda Ece "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." sözleriyle infial uyandırdı.
Her kesimden insanın tepkisini çeken Ece'ye CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı sahip çıktı.
TEPKİLERİN NEDENİNE 'AŞAĞILIK DUYGUSU' DEYİP İKTİDARI SUÇLADI
Ece'den 'çok şeker, çok güzel, çok yetenekli bir kız' şeklinde bahseden Ataklı, "Bir espri yapıyor kendince. Fakat şu an ülkemizi tamamen hakimiyetine almış olan kin, nefret, düşmanlık duygusu var. Bunların kaynaklanma nedeni aşırı eziklik, aşağılık duygusu. Ama iktidarın sağladığı bir güç ve kibir." diyerek bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu öne sürdü.
'LİNÇ KAMPANYASI TERSİNE 28 ŞUBAT YARATMA HEVESİNDEN KAYNAKLANIYOR'
Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun üzerine AK Parti tayfası bir ayağı kalktı. Vay efendim depremzedeleri aşağılıyormuş, insanları ötekileştiriyor, şunu yapıyor bunu yapıyor. Yav kardeşim geçin bunları. Şu anda Türkiye'de milyonlarca kişi böyle düşünüyor. Bu ötekileştirmekten ayrımcılıktan falan kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar bu konuda aslında çok hassas. Pek çok insan bunu söylüyor. 'Kardeşim bundan sonra hiç kimseye yardım falan etmem.' Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor."
BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VEREN DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
Oyuncu Eda Ece katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Eda Ece, gelen tepkiler üzerine akla ziyan bir savunma yaptı.
AKLA ZİYAN SAVUNMA: "BEN ŞUBAT KAPAĞIYDIM"
Ne anlattığın anlaşılmayan Ece, "Beni takdim ederlerken deprem konusu geçti o yüzden depremle ilgili konuştum. Yoksa ben niye bir konuşmada deprem diyeyim. Ne alaka yani? Ben yılın ödülünü Şubat kapağıyla aldım. Biz Şubat kapağını çektiğimiz anda deprem felaketi oldu. Biz 3 gün boyunca yalnız kalmış insanların acısını çektik ve iş durdurup elimizden gelen her şeyi yaptık" dedi.
MEVZUYU ATATÜRK'E BAĞLAYI REZALETİ PERDELEMEK İSTEDİ
Ece sözlerinin devamında kendisine tepki gösterenleri 'linççi tayfa' diyerek hedef gösterdi, mevzuyu Atatürk'e bağlayıp rezaletini perdelemek istedi;
Ece, yaptığı bir başka paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Sandık şakama da bozulmuşlar. Ben özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup, başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir isteyen tuzluğa oy verir. İsteyen Ahmet'e, isteyen Mehmet'e oy verir. Özgürlük sadece bana değil herkese, isteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı, zaten beni tanıyan herkes biliyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Linçci tayfadan da daha çok seviyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Haziran puan durumu...
- 2023 evde bakım maaşı yattı mı, bayram öncesi yatacak mı? 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!
- Ünlüler bu diyetle zayıflıyor! Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? IF DİYETİ (aralıklı oruç) saatleri, örnek diyet listesi...
- Torba yasa nedir, Meclis'ten geçti mi? Bağkur affı, kısmi emeklilik, ev hanımlarına prim desteği var mı? İşte 2023 Yeni torba yasa maddeleri...
- TMO markette 20 TL'den başlayan ürünler satışa çıktı! Ayçiçek Yağı, mercimek, fındık fiyatlarında büyük kampanya! İşte TMO Haziran ayı kataloğu...
- THY Emlak Konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekim tarihi belli oldu mu? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı...
- Asgari ücret açıklandı mı, 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi 2023...
- Ayda 4 bin 472 TL ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den ev almak isteyenlere fırsat! İşte, 3+1, 2+1, 1+1 daire fiyatları...
- Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında ödenecek? Tahsis numarasına göre maaş tarihleri 2023!
- Yüzde 25 kira artış düzenlemesi devam edecek mi? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?
- Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
- Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak 2023? Kabine Toplantısı neden bitmedi, açıklama geldi mi?