Mabel Matiz’den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı

Matiz'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte gelen tepkilerden bazıları;

- Mabel Matiz aldığı ödülü Türkiye'deki LGBT'lilere armağan etti. O zaman dinleme listemizden ayrılıyor

- Ödülü veren konuşturur. Bunlara 2024 yılında başka bir ödül verip, ellerine bir kağıt tutuşturup, tam tersi bir konuşma yaptırabilirsin. Buna müsaitler. Ödülü veren istediği gibi konuşturuyor. Rezil Mabel Matiz aldığı ödülü Türkiye'deki LGBT'lilere armağan etmiş. Bunu alkışlayan reziller de var. Eda Ece de #Deprem bölgesindeki seçmenleri tercihlerinden dolayı hedef almış. Seçmenleri aşağılamış. YAZIKLAR OLSUN

- Mabel Matiz sen ve avanelerinin canı cehenneme LGBT sapkınlıktır.

- Allah'ın lanetlediği bir kavme kimse benden saygı göstermemizi beklemesin...! Madem çok şikayetçisiniz, Defolup gidin bu ülkeden...! Mabel Matiz, Melike Şahin Ve her kim bu zihniyette ise Alayına bu sözüm...! Rezilsiniz, İğrençsiniz...!

- Mabel Matiz, aldığı ödülü Türkiye'deki LG*T'lilere armağan etti. Durmuyorlar...