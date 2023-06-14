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Mabel Matiz'den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Mabel Matiz’den ödül töreninde skandal ifadeler! LGBT propagandası yaptı

Elle Style Awards Ödül Töreni'nde ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz, skandal bir konuşmaya imza attı. LGBT propagandası yapan ve ödülünü LGBT'lilere armağan eden Matiz'in konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şarkıcı Mabel Matiz, Elle Style Awards Ödül Töreni'nde skandal ifadeler kullandı.

LGBT PROPAGANDASI YAPTI

Şarkıcı Elle Style Awards Ödül Töreni'nde LGBT propagandası yaptı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Mabel Matiz'in skandal konuşması sosyal medyada büyük tepki çekti.

ÖDÜLÜNÜ LGBTİ+'LARA ARMAĞAN ETTİ

Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."

Matiz'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte gelen tepkilerden bazıları;

- Mabel Matiz aldığı ödülü Türkiye'deki LGBT'lilere armağan etti. O zaman dinleme listemizden ayrılıyor

- Ödülü veren konuşturur. Bunlara 2024 yılında başka bir ödül verip, ellerine bir kağıt tutuşturup, tam tersi bir konuşma yaptırabilirsin. Buna müsaitler. Ödülü veren istediği gibi konuşturuyor. Rezil Mabel Matiz aldığı ödülü Türkiye'deki LGBT'lilere armağan etmiş. Bunu alkışlayan reziller de var. Eda Ece de #Deprem bölgesindeki seçmenleri tercihlerinden dolayı hedef almış. Seçmenleri aşağılamış. YAZIKLAR OLSUN

- Mabel Matiz sen ve avanelerinin canı cehenneme LGBT sapkınlıktır.

- Allah'ın lanetlediği bir kavme kimse benden saygı göstermemizi beklemesin...! Madem çok şikayetçisiniz, Defolup gidin bu ülkeden...! Mabel Matiz, Melike Şahin Ve her kim bu zihniyette ise Alayına bu sözüm...! Rezilsiniz, İğrençsiniz...!

- Mabel Matiz, aldığı ödülü Türkiye'deki LG*T'lilere armağan etti. Durmuyorlar...

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