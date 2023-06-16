Hande Erçel servet kazandırdı! En fazla erişime ulaşan global isimler arasında...
Hande Erçel, her geçen gün ününe ün katmaya devam ediyor. Cannes Film Festivali’nde yıldız isimlerle bir araya gelen oyuncu, festivalin en fazla erişime ulaşan 7. ismi oldu. Ayrıca güzel oyuncu, dünyaca ünlü markalara 12 milyon medya değeri kazandırdı
Tüm dünyanın yakın takip ettiği 76. Cannes Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu Hande Erçel büyük ilgi görmüştü. Festival sonrası yıldızı yurt dışında da yıldızı parlayan Erçel'in NFT dünyasındaki popülerliği de artmıştı.
Hatta ünlü oyuncunun, daha önce 100 dolara satılan fotoğraflarının değeri 2 bin dolara kadar çıkmıştı. Influencer pazarlama platformu Lefty'ye göre; Hande Erçel, Cannes'da en fazla erişime ulaşan global isimler arasında 7. oldu.
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