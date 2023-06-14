Ödül töreninde skandal üstüne skandal! Melike Şahin LGBT savunuculuğuna kalktı

Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;

"Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."