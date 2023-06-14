Ödül töreninde skandal üstüne skandal! Melike Şahin LGBT savunuculuğuna kalktı
Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı. Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığını savunan Mabel Matiz’in ardından benzer bir konuşma da Melike Şahin’den geldi. Ödül almak için sahneye çıkan şarkıcı skandal ifadelere imza atarak LGBT savunuculuğu yaptı.
Dün gece düzenlenen Elle Style Awards töreninde skandal üstüne skandal yaşandı. Mabel Matiz aile yapısını hedef alan sapkın LGBT'yi savunurken benzer bir konuşma da Melike Şahin'den geldi.
BİR SKANDAL DA MELİKE ŞAHİN'DEN
Ödül almak için çıktığı sahnede siyasi mesajlar veren Şahin, LGBT savunuculuğu yaptı. Şarkıcı, "Bütün lubunyalar, incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz, bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." dedi.
Şahin'in skandal ifadeleri şu şekilde;
"Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız, linçlenmediğimiz, sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek. Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum."
MABEL MATİZ'İN SKANDALI
Mabel Matiz ise tepki çeken şu sözlere imza attı;
"Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."
EDA ECE'DEN DEPREMZEDELERE REZİL SÖZER
Oyuncu Eda Ece ise katıldığı törende, Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren depremzedeleri hedef aldı. Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı.
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