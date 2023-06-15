CZN Burak ve annesine hapis şoku! Mahkeme kararını verdi
CZN Burak’ın annesi Didem Bozbura’ya mahkemeden kötü haber geldi ! Bozbura’nın rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandığı ‘irtikap’ davasında karar çıktı. Mahkeme, Bozbura’yı 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu 3 sanıklı 'irtikap' davası karara bağlandı. İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Didem Bozbura katılmadı. Mahkemede tutuksuz sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek hazır bulundu.
Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını ve haklarındaki yurtdışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep ettiler.
KARAR AÇIKLANDI
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mazhar Alp Bozbura 'irtikap' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Didem Bozbura ile Yasin Şimşek'in ise 'irtikap' suçundan 2 yıl 7 ay 7'şer gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Öte yandan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına da karar verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Metin Keskin'in 7 Şubat 2020'da şikayet dilekçesi vermesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İddianamede, Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından doktor Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği kaydedildi. Adının kullanıldığını anlayan Doç. Dr. Metin Keskin'in şikayetçi olduğu anlatılan iddianameye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 7 Şubat günü saat 16.00 sıralarında hasta yakını olan Soner Sözanlar seri numarası tespit edilen 3 bin 500 TL'yi, sanık Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın odasında diğer sanık Yasin Şimşek'e verirken suç üstü operasyon yapıldı. Gözaltına alınan sanık Yasin Şimşek, Prof. Dr. Mazhar Alp Bozbura'nın eşi Didem Bozbura tarafından yönlendirildiğini, hasta yakınlarıyla irtibat kurduğunu ve kendisine komisyon verildiğini söyledi. Didem Bozbura ve eşi Mazhar Alp Bozbura suçlamaları reddetmişti. Üç sanık da tutuklanmıştı.
İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için "İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten" 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Yardımla suçlanan sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi ile birlikte tutuklu sanık Didem Bozbura, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartıyla 27 Şubat'ta tahliye edilmişti. Sanıklar Mazhar Alp Bozbura ve Yasin Şimşek ise infaz süresine ilişkin düzenlemeler nedeniyle 11 Nisan 2020'de tahliye edilerek haklarında imza verme şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.
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