İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’daki evini depremzedeler için açtı

Dilan Çıtak Tatlıses, "Çocukluk arkadaşımın sağlık sebebi ile yurt dışındaydım taburcu ettik dönüyoruz. Uzaktan elimizden geleni yapmaya çalıştık ama aklım bir orada bir burada delirmek üzereydim. Şu an dönüyoruz ve bugünden sonra sahada olacağım çok şükür Allah herkesten razı olsun güzel insanlarımız" notunu paylaştı.

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