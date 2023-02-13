Sanatçı "Kahtalı Mıçe" lakaplı Mustafa Aslan A Haber'e konuştu: Depremde 25 yakınımı kaybettim

DEPREMDE NELER YAŞADI?

Mustafa Aslan, "Depremde ben evimdeydim burada. 99 depreminde de (Gölcük) İstanbul'daki evdeydim ve tektim. Deprem sonrası şok yaşadım. 1-2 saat arabada kaldım. Hava tam açılınca eve döndüm. Allah bir daha böyle bir tufan deprem yaşatmasın. Bu afete çok üzüldüm. Kahta'da 8 apartman çöktü. Bir kaçında enkazda yaralı var. Cenazeler de çok, köylerde de çok. Rahmet edenlerin arasında çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, insanlar var." dedi