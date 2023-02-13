Bakanlar deprem bölgesinde anbean çalışmaları takip ediyor! Sıcak gelişmelere anlık reaksiyon sağlanıyor

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir Yıldız'ı (6) hastanede ziyaret etti. "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim" diyen Beşir'e, Bakan Bozdağ, büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 10 katlı Hisami Apartmanı da yıkıldı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde, enkaz altındaki Beşir Yıldız'dan ses alındı. Sıkıştığı beton bloklar kesilerek 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yoğun bakımda çıkan Beşir'i ziyaret etti.