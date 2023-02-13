Bakanlar deprem bölgesinde anbean çalışmaları takip ediyor! Sıcak gelişmelere anlık reaksiyon sağlanıyor
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilde büyük yıkıntıya neden olurken, devletin her kademesi depremzedeler için seferber oldu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla illere akın eden bakanlar çalışmaları anbean takip ediyor. Vatandaşla temasta olan bakanlar gelişmeleri değerlendirerek anlık reaksiyon almaya devam ediyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de havadan incelemelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Hatay'ın Antakya, Arsuz, İskenderun ve Belen ilçelerinde bulunan Dönmez, bugün Osmaniye'ye geçti.
Kent genelindeki son durumu helikopterle havadan inceleyen Dönmez, sonrasında Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleşen il koordinasyon toplantısına başkanlık etti.
Dönmez toplantıda, başta kentin deprem kaynaklı enerji sorunları olmak üzere çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı.
ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir Yıldız'ı (6) hastanede ziyaret etti. "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim" diyen Beşir'e, Bakan Bozdağ, büyük bir kahraman olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş'ın merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, Bağlar ilçesindeki 10 katlı Hisami Apartmanı da yıkıldı. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 4'üncü gününde, enkaz altındaki Beşir Yıldız'dan ses alındı. Sıkıştığı beton bloklar kesilerek 81 saat sonra enkazdan çıkarılan Beşir, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yoğun bakımda çıkan Beşir'i ziyaret etti.
"BÜYÜK BİR KAHRAMANSIN"
"Allah seni korumuş, saklamış. Her türlü tehlikeden seni saklamış" diyen Bakan Bozdağ, Beşir'e ağrısı olup, olmadığını ve enkazda uyuyup, uyumadığını sordu. İyi olduğunu söyleyen Beşir Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim" dedi. Bu sözlerin ardından Bozdağ, Beşir'e, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Sen hakikaten kahramansın. Cumhurbaşkanı'mıza da seni anlatacağım" dedi. Beşir'in tedavisini yapan doktor da durumunun iyi olduğunu, birkaç gün gözlem yaptıktan sonra taburcu edebileceklerini söyledi.
BAKANLAR AKAR VE KURUM SAMANDAĞ'DA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama- kurtarma çalışmalarını inceledi; bölge halkına taziye ziyaretinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından arama- kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerine yönelik yoğun çalışmalar devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, arama- kurtarma ve yardım faaliyetlerini yerinde incelemek üzere Samandağ'a gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın de yer aldığı ziyaret kapsamında bakanlar Akar ve Kurum, ilk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalara ilişkin brifing aldı, talimat verdi ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceledi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEPREM BÖLGESİNDEKİ GIDA DENETİMLERİ İÇİN ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki gıda depoları, ekmek üretim yerleri ve mobil mutfakları denetlemeleri amacıyla 27 ilden 266 kişilik özel ekip görevlendirdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan deprem sonrası yurdun dört bir yanından bölgeye gıda maddeleri gönderiliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı da gerekli denetimlerin yapılabilmesi amacıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 266 kişilik özel ekip görevlendirdi.
Ekipler, AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra gönüllüler tarafından yapılan yardımları da denetliyor, herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması için çaba harcıyor.
Yurdun dört bir yanından yollanan gıda malzemelerinin bulunduğu gıda depolarının yanı sıra ekmek üretim yerleri denetlenen merkezler arasında yer alıyor.
Aynı zamanda yemek dağıtım noktaları ve çadır kentler de hijyen konusunda denetime tabi tutuluyor. Yemek üretim yerleriyle mobil mutfaklar herhangi bir gıda zehirlenmesine yol açılmaması amacıyla Bakanlık ekipleri tarafından sürekli kontrol ediliyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler de anında değerlendiriliyor.
27 İLDEN GÖREVLENDİRME
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri için görevlendirdiği 266 personelin yanı sıra 27 ilden 34 aracı bölgeye gönderdi. Ekipler, depremin ilk gününden itibaren 1345 gıda denetimi yaptı.
Söz konusu illerde toplamda 189 gıda deposu, 706 ekmek üretim yeri, 219 yemek dağıtım noktası ve çadır kent, 169 yemek üretim yeri (mobil mutfaklar dahil), 61 yardım tırı denetlendi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 10 VATANDAŞIMIZI ENKAZ ALTINDAN KURTARDIK
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adıyaman'daki hasar ve çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün 10 vatandaşın enkaz altından canlı çıkartıldığını duyurdu.
Adıyaman Üniversitesi'nde kurulan Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Adıyaman genelinde an itibariyle vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 4 bin 104; kurtarılan vatandaşımızın sayısı da 12 bin 864 bu kadar üzüntülü haberlere rağmen bugün hakikaten sevindirici haberler oldu. Adıyaman'da bugün tam 10 tane vatandaşımızı enkaz altından kurtardık. Hakikaten 6 gün sonra bunu kurtarmak bir mucize gibiydi buruk bir sevinci var bizde inşallah bu canlı kurtaracağımız vatandaşlarımızın sayısının artmasını diliyoruz. O yüzden çok hassas bir çalışma var enkazlarda, hakikaten çok hassas bir mücadele veriliyor. O yüzden çok uzman arkadaşlarımız var binlerce arkadaşımız var diyebiliriz. Onlara yardımcı olan yaklaşık 30 bin toplamda gönüllülerle birlikte Adıyaman genelinde çalışan çok büyük özverili arkadaşlarımız dostlarımız var. Onlarla birlikte bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz" dedi.
Merkezde hasarlı ve yıkılan bina sayısını da açıklayan Bakan Karaismailoğlu, "Adıyaman merkezde yıkılan bina sayısı 1061, ağır hasarlı yıkılacak bina sayısı 1158, 234 ağır hasarlı tehlike arz eden binalarımızı kontrollü bir şekilde yıktık diğerlerini yıkmak için devam ediyoruz. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir problem yok yaralılara, enkazların altından çıkan vatandaşlara hizmet veriyor. Burada 1100 sağlık personelimiz hakikaten çalışma gerçekleştiriyor. Uçakla sevk ettiğimiz yaralı sayısı 950" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgelerinden 200 binin üzerinde vatandaşın naklini gerçekleştirdiklerini söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:
"Aynı şekilde Adıyaman ve bölgedeki 9 havalimanımız oldukça faal durumda bölgelerinden, illerinden ayrılmak isteyen bütün vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti vermekteyiz. Yaklaşık 200 bin üzerinde bugüne kadar illerinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştirmiş olduk. Aynı şekilde hem demir yollarında hem de karayollarında da ücretsiz bir şekilde ulaşım hizmeti vermeye devam ediyoruz. Depremden etkilenen Hatay Havalimanı'nda bütün eksikliklerimizi tamamladık bugün itibariyle test uçuşlarını tamamladık birazdan normal uçuşlarımız da Hatay Havalimanı'nda gerçekleştirilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri
- Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
- e-YDS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Deprem sonrası 2023 e-YDS/2 son durum ne? ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
- DASK HESAPLAMA 2023 | 301 bin-452 bin-650 bin TL'lik ÖDEMELER BAŞLADI! DASK zararın ne kadarını karşılar? Ödemeler nasıl yapılacak?
- Bahçe City'de Daire başı 2.900.000 TL! Tuzla BUZ OLDU! Pişkin Müteahhidin savunmasını duyanın KANI ÇEKİLDİ! "Kurban benim, bana soramazsınız!"
- Elon Musk teklif etmişti! Starlink uydusu amacı nedir? Asrın felaketinden önce görüldü mü? Milyon Dolarlık FELAKET uydusu mu?
- Wednesday 2. sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Wednesday 2. sezon gelecek mi, var mı?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölümler ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta yayınlanacak mı?
- 13 Şubat’ta borsa açılacak mı? Borsa İstanbul yarın açık mı, kapalı mı? BIST çalışma günleri...
- 13 Şubat okullar açılacak mı? Yarın okul var mı? İlkokul, ortaokul, lise hangi illerde açılacak?
- Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Şubat ayı sosyal yardım paraları yattı mı? TCKN ile il il ödeme listesi...
- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?