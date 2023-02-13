Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
"Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
"Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem özel programları nedeniyle Müge Anlı'nın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
13 ŞUBAT 2023 MÜGE ANLI YAYINLANACAK MI?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok televizyon kanalı Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'dan canlı yayın yapıyor. Değişen yayın akışı nedeniyle televizyon izleyicileri Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi henüz yok.
13 ŞUBAT PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
ATV, 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak programlarını henüz açıklamadı. 12 Şubat Pazar yayın akışı ise şu şekilde:
00:00 Deprem Özel
03:00 Deprem Özel
05:00 Deprem Özel
07:30 atv'de Hafta Sonu
09:00 Deprem Özel
11:00 Deprem Özel
15:00 Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
21:00 Deprem Özel
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- Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?
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