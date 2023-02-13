"Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem özel programları nedeniyle Müge Anlı'nın yeni haftada yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert bu hafta yayınlanacak mı?