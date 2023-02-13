13 Şubat 2023, Pazartesi
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...
Müge Anlı enkaz altında çıkan Necati Bey'in sözlerine kayıtsız kalamadı. Hatay'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altıdan çıkarılan Necati Bey, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" dedi. O anlarda çekilen görüntüleri paylaşan Anlı ise "Ayağa kalkar kalkmaz karşılıklı çorba içelim" yanıtını verdi
Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:21
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