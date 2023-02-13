Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Müge Anlı enkaz altında çıkan Necati Bey'in sözlerine kayıtsız kalamadı. Hatay'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altıdan çıkarılan Necati Bey, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" dedi. O anlarda çekilen görüntüleri paylaşan Anlı ise "Ayağa kalkar kalkmaz karşılıklı çorba içelim" yanıtını verdi