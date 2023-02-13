13 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Müge Anlı enkaz altında çıkan Necati Bey'in sözlerine kayıtsız kalamadı. Hatay'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altıdan çıkarılan Necati Bey, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" dedi. O anlarda çekilen görüntüleri paylaşan Anlı ise "Ayağa kalkar kalkmaz karşılıklı çorba içelim" yanıtını verdi

Giriş Tarihi: 13.02.2023 12:21
  • 1
  • 9
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Hatay'da enkaz altında kalan Necati isimli vatandaşın sesini duyan ekipler yıkılan binada çalışma başlattı. Yaralı vatandaş saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

"MÜGE ANLI'NIN ÇORBASINI İSTERİM"

Hastaneye kaldırılan Necati Bey sedyede ambulansa götürülürken, "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası" ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 9
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Ambulanstaki çalışanlar "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş, "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi. İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" diye konuştu.

  • 4
  • 9
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Müge Anlı da o anlarda çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

  • 5
  • 9
Müge Anlı depremzedenin isteğine kayıtsız kalamadı! Ayağa kalkar kalmaz...

Anlı, "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" ifadelerini kullandı.