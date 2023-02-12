’Müge Anlı ve Dostları’ çığ gibi büyüdü! 37 milyon TL’yi aştı







AŞ EVLERİ KURULDU

Afet bölgeleri için "29 yerde aş evi kuracağız" diyen Müge Anlı bu sözünü de yerine getirdi. Anlı'nın deprem bölgelerine gönderdiği araçlar 24 saat boyunca sıcak yemek vermeye devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz gün Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye ise Kızılay'a teslim edildi.

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