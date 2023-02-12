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'Müge Anlı ve Dostları' çığ gibi büyüdü! 37 milyon TL'yi aştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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’Müge Anlı ve Dostları’ çığ gibi büyüdü! 37 milyon TL’yi aştı

ATV’nin başarılı sunucusu Müge Anlı’nın canlı yayında yaptığı “Vakit destek vakti” çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Bu zamana kadar 37 milyon TL’yi aşkın para toplandı.

Hafta içi her gün atv'deki programıyla milyonlara ulaşan Müge Anlı'nın depremzedeler için başlattığı bağış hareketi artarak devam ediyor. Başarılı sunucu, afetin ilk günü canlı yayında depremzedeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Anlı, "Şimdi yardım etme vakti" diyerek IBAN vermişti.



Kızılay aracılığıyla yardım kampanyası başlatan usta gazetecinin, çağrısı sürede karşılık buldu. Müge Anlı'nın, Kızılay aracılığı ile başlattığı yardım kampanyasında kısa sürede rekor bağış yapıldı. Müge Anlı'nın seyircileri tarafından bağışlar ile kısa bir sürede toplanan rakam, dün akşam üstü saatlerinde 37 milyon TL'yi aştı. Usta gazeteci, toplanan rakamı sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.




AŞ EVLERİ KURULDU
Afet bölgeleri için "29 yerde aş evi kuracağız" diyen Müge Anlı bu sözünü de yerine getirdi. Anlı'nın deprem bölgelerine gönderdiği araçlar 24 saat boyunca sıcak yemek vermeye devam ediyor. Ayrıca, geçtiğimiz gün Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye ise Kızılay'a teslim edildi.

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