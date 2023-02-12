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Kuruluş Osman'ın oyuncusundan kahreden haber! Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris depremde hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Kuruluş Osman’ın oyuncusundan kahreden haber! Çağdaş Çankaya ve eşi Zilan Tigris depremde hayatını kaybetti

Kuruluş Osman’ın oyuncusu Çağdaş Çankaya’dan acı haber geldi. Ülkenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni vuran ve Türkiye’nin yüreğini yakan depremde enkaz altında kalan Çankaya ve müzisyen eşi Zilan Tigris hayatını kaybetti.

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