Başak Dizer ve Sinem Kobal kaybolan çocuklar için sosyal medyada seferber oldu
10 ili vuran deprem felaketi sonrası tüm ülke seferber oldu. Ünlü isimler de hem maddi hem manevi olarak desteklerini sürdürürken geçtiğimiz aylarda annelik sevinci yaşayan Başak Dizer ve Sinem Kobal, kaybolan çocuklar için seferber oldu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından günler geçmesine rağmen bütün ünlüler hala teyakkuzda. Destekleriyle ülkemizim bu zor gününde canla başla mücadele eden ünlü isimler, adeta tek vücut oldu. Bağışları, yardım toplamaları, sosyal medya destekleri, afet bölgesinde gösterdikleri çabayla herkesin takdirini topladılar.
YÜREKLERİ BURKTU
Herkesin seferber olduğu deprem sonrası ünlüler elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti de Youtube'da canlı yayın açarak yardım toplanmasına vesile oldu. Öte yandan 6 yaşındaki oğlunu kaybeden bir depremzedenin yazdığı satırları paylaşan Özçivit yürekleri burktu.
Oğlunu kaybeden baba, şu satırlarla herkesi derinden etkiledi: "Ahmed'imizi Allah yarattı, bize satmadı, hediye de etmedi. Bir süreliğine emanet etti. Biz süreyi bilmeyince hep elimizde kalacak zannettik. Velhasıl bugün sahibi emanetini almaya irade etmiş. Başkası olacak olsa itiraz ederdim ama sahibi isteyince ne diyeyim! Kendime ait mülkü başkası almaya çalışşa direnirdim. Ama sahibi isteyince ne denir? Rabbim bize bir gül emanet edip 6 sene koklattı. 6 senenin her anı için binlerce şükür borçluyum. Devamı inşallah cennette..."
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