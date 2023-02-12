Başak Dizer ve Sinem Kobal kaybolan çocuklar için sosyal medyada seferber oldu

Oğlunu kaybeden baba, şu satırlarla herkesi derinden etkiledi: "Ahmed'imizi Allah yarattı, bize satmadı, hediye de etmedi. Bir süreliğine emanet etti. Biz süreyi bilmeyince hep elimizde kalacak zannettik. Velhasıl bugün sahibi emanetini almaya irade etmiş. Başkası olacak olsa itiraz ederdim ama sahibi isteyince ne diyeyim! Kendime ait mülkü başkası almaya çalışşa direnirdim. Ama sahibi isteyince ne denir? Rabbim bize bir gül emanet edip 6 sene koklattı. 6 senenin her anı için binlerce şükür borçluyum. Devamı inşallah cennette..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN