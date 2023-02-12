Gamze Özçelik isyan etti! "Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?"
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgeye koşanlardan biri de Gamze Özçelik oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Özçelik son paylaşımında yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi. “Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor” diyen Özçelik, “gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok” diyerek tepki gösterdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.
Depremzedeler için elinden geleni yapan Gamze Özçelik, son paylaşımında müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.
Gamze Özçelik paylaşımında "Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken, bu bina 10 saniyede yıkılmış. Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Sınav bu ya, siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...
- Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-devlet başvuru formu
- Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanır? TEFE - TÜFE Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli oldu mu 2023?
- Hızır orucu nedir, Ne zaman? Hızır orucu nasıl, kaç gün tutulur? Oruç açma saatleri 2023
- MEB AÖL sınavları ertelendi mi, iptal mi? Açık Lise 2022-2023 sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- AÖF 2022-2023 sınavları ertelendi mi, iptal mi? AÖF sınavları online, uzaktan mı yapılacak?
- Prof. Dr. Naci Görür kimdir, nereli? Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için ne diyor? İşte hayatı...
- Doğal Gaz deprem bölgelerine geldi mi, ne zaman gelecek? Elektrik-Su-Doğal Gaz son durum ne?
- Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart'ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA
- UMKE nedir, ne iş yapar? UMKE GÖNÜLLÜ başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Kimler gönüllü olabilir? Görevleri nelerdir?
- Kısmetse Olur bitti mi? Kısmetse Olur 49.bölüm hangi kanalda? Yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?