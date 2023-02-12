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Gamze Özçelik isyan etti! "Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Gamze Özçelik isyan etti! Siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgeye koşanlardan biri de Gamze Özçelik oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan Özçelik son paylaşımında yıkılan evlerin müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi. “Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor” diyen Özçelik, “gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok” diyerek tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Yaşanan deprem felaketi sonrası herkes canla başla çalışırken Gamze Özçelik de afet bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım etmeye devam ediyor. Özçelik, yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.

Depremzedeler için elinden geleni yapan Gamze Özçelik, son paylaşımında müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.

Gamze Özçelik paylaşımında "Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken, bu bina 10 saniyede yıkılmış. Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Sınav bu ya, siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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