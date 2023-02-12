Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
"Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli basketbolcusu Nilay Aydoğan, Malatya'da babaannesini ziyarete gittiği evde depreme yakalandı ve göçük altında kaldı. Milli basketbolcudan acı haber geldi. Peki, hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
"Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli basketbolcudan acı haber geldi. Peki, hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan vefat etti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
30 yaşındaki oyuncu, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalmıştı.
NİLAY AYDOĞAN KİMDİR?
Nilay Aydoğan 6 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Son olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nde forma giymekteydi. Daha önce Gençlik ve Spor, İzmit Belediye, MBB GSK, Samsun Basketbol İhtisas, Yalova VİP Gençlik gibi basketbol takımlarında oynamıştı
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- Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?
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