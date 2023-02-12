Hayatını kaybeden Milli basketbolcu Nilay Aydoğan kimdir, kaç yaşındaydı? Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hangi takımda oynuyordu?

NİLAY AYDOĞAN KİMDİR?

Nilay Aydoğan 6 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Son olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü'nde forma giymekteydi. Daha önce Gençlik ve Spor, İzmit Belediye, MBB GSK, Samsun Basketbol İhtisas, Yalova VİP Gençlik gibi basketbol takımlarında oynamıştı