12 Şubat 2023, Pazar
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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...

"Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 12 Şubat Pazar günü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...

"Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yargı'ın 12 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek 54. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023? Yargı 54. yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı...

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası Yargı'nın yeni bölümleri ertelendi.

YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Yargı'nın yeni bölümünde ne olacağı, fragmanın henüz yayınlanmaması yüzünden belli değil.

YARGI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Olay yerinde Defne'nin çantasının bulunması ile birlikte Ilgaz'ın dünyası başına yıkılır. Üstelik Metin'in durumu kritiktir, kendileriyle uğraşan bu çetenin yapabileceği kötülüklerin büyüklüğü artık herkesi tedirgin etmektedir.

"Ölü gelin" davasında bir an önce çözüme kavuşmak, Defne'yi bulmak açısından da çok önemlidir. Ilgaz, Ceylin ve etrafındakiler canlarını dişlerine takıp, tüm emniyeti seferber ederek olayı bir an önce çözmeye odaklanırlar. Fakat, her türlü karanlık yola başvurmaktan çekinmeyen Yekta ile Ömer de boş durmamaktadır.

Dava dosyasına dahil olan Çetin'in sırları bir bir açığa çıkarken bunun en büyük yansıması Osman ve Aylin'in ilişkisine olur.

Çınar'ın dikkatini çeken Eyüp ise, beklenmedik bir biçimde olayların tam ortasında olacağı bir hamleyle gelir.

Şimdiye kadar mevzu "sevdiklerini korumak" olunca her türlü yolun yürünebileceğine inanan Ceylin, Ilgaz'ın en büyük destekçisidir, ancak Defne'yi bulmak hiç kolay olmayacaktır. Karşılarında tahmin ettiklerinden daha ciddi ve tehlikeli bir çete vardır, Ilgaz Defne'yi kurtarmak adına büyük bir ikilemin içine düşer.

12 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Bölgesinde Sabah CANLI

10:00 Son Durum CANLI

13:00 6 Şubat Depremi CANLI

14:00 Deprem Özel CANLI

18:00 En Büyük Afet CANLI

19:00 Kanal D Ana Haber CANLI

20:00 Ne Oluyor? CANLI

01:00 Deprem Bölgesinde Gece CANLI

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