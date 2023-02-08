Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇABALAYACAĞIZ"

Deprem felaketi için sosyal medyada yaptığı açıklamada Bozdağ, "Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketini yakinen takip ediyoruz. Devletimizin ve tüm yardım kuruluşlarının var gücü ile seferber olduğu bu zorlu sürece destek olup yaraları sarmak amacıyla Bozdağ Film Ailesi olarak projelerimizde kullandığımız set karavanlarımızı, jeneratörlerimizi, bölgede ihtiyaç olabilecek ekipmanlarımızı, ayni ve nakdi desteklerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi şimdi de var gücümüzle çabalayacağız. Aziz Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı.