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Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Mehmet Bozdağ duyurdu! Set karavanları ve jeneratöler yola çıktı

10 ilde etkili olan ve binlerce ölüme yol açan deprem felaketinin ardında devlet, millet, sivil toplum kuruluşları deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için seferber oldu. Dizi ve film setlerini durduran yapımcılar karavan ve ışıklarını afet bölgelerine göndermeye başladı. Film sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden olan Bozdağ Film'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Bozdağ da "Set karavanlarını ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık" açıklamasında bulundu

Kahramanmaraş depremi sonrasında yurdun dört bir yanında yardım seferberliği başladı. 10 ili etkileyen büyük felaket için devlet, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar da Türkiye'nin her şehrinde deprem bölgelerine temel ihtiyaç malzemelerini göndermek için kolları sıvadı.

Film sektörüne emek veren sanatçılar da çeşitli kuruluşlara yardımlarını iletti. Film sektörünün önde gelen yapım şirketlerinden olan Bozdağ Film de deprem bölgesi için harekete geçtiğini sosyal medyadan duyurdu.

SET KARAVANLARI VE JENERATÖLER YOLA ÇIKTI

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ da afet bölgesine dizi ve filmlerde kullanılan set karavanlarını, jenaratörleri gönderdiklerini açıkladı.

Bozdağ karavanların yola çıktığını sosyal medyadan paylaştığı videolu bir paylaşımla duyurup "Bozdağ Film olarak set karavanları ve jeneratörlerimizi deprem bölgesi için an itibariyle yola çıkardık. Sağ salim bölgeye intikal etmesini diliyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇABALAYACAĞIZ"

Deprem felaketi için sosyal medyada yaptığı açıklamada Bozdağ, "Yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketini yakinen takip ediyoruz. Devletimizin ve tüm yardım kuruluşlarının var gücü ile seferber olduğu bu zorlu sürece destek olup yaraları sarmak amacıyla Bozdağ Film Ailesi olarak projelerimizde kullandığımız set karavanlarımızı, jeneratörlerimizi, bölgede ihtiyaç olabilecek ekipmanlarımızı, ayni ve nakdi desteklerimizi deprem bölgesine gönderiyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi şimdi de var gücümüzle çabalayacağız. Aziz Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden geldik, gelmeye devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" ifadelerini kullandı.

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