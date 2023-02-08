"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay/Yayladağ ilçesinde yer alan evinde enkaz altında kaldığı iddia edildi. Peki, Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?