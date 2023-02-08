Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından Hatay Yayladağ ilçesinde yer alan evin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Peki, Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay/Yayladağ ilçesinde yer alan evinde enkaz altında kaldığı iddia edildi. Peki, Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.
"İNANIYORUM İYİ HABER GELECEK"
Sonrasında peş peşe paylaşımlar yapan Duymaz, "Çok merak edenler olmuş kardeşlerimi, Allah razı olsun.
Şuan hiçbir haber alamıyorum, kardeşime ulaşamıyorum. Lütfen dua edin" ve "İnanıyorum iyi haber gelecek" mesajlarını paylaşmıştı.
Ablası Semiha Duymaz ile ilk günden itibaren iletişimde olan fenomen Dilan Polat da Taha Duymaz için yardım ve dua istemişti.
Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Dilan Polat binadan kurtarılanlar olduğunu paylaşarak "Taha da aynı şekilde kurtarılacak inanıyorum" dedi.
Öte yandan ablası 'Taha öldü' paylaşımlarına da isyan etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur BİTTİ mi, neden yok? Kısmetse Olur ne zaman, yayınlanacak? Yeni bölüm TARİHİ!
- TOKİ çekilişleri ERTELENDİ mi, hangi tarihe ertelendi? TOKİ İzmir, İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 7-14 ŞUBAT TOKİ KURA TARİHLERİ!
- Sosyal medya çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet neden yavaşladı, sorun ne zaman düzelecek? Instagram, Facebook...
- TİKTOK çöktü mü? 8 Şubat TİKTOK neden açılmıyor? Paylaşım ve bağlantı sorunu... Ne zaman düzelecek?
- Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?
- 8 Şubat Twitter erişim sorunu! Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? Twitter neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
- DEPREM UYGULAMALARI | Telefonunuzda mutlaka bulunması gerek! Deprem anında kullanılabilecek uygulamalar neler? iPhone, Android acil durum uygulamaları... AFAD, GÜVENDEYİM...
- EYT Genel Kurul görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman? EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak 2023?
- DEPREMZEDELERE 10.000 TL DESTEK! Başkan Erdoğan Duyurdu! Ödemeler ne zaman başlayacak? Hane başına nakit desteği nereden yapılacak?
- Anayasa 119.MADDE nedir? Anayasanın 119. maddesi neyi kapsar? Olağanüstü Hal kararları...
- 8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı
- YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Hayat kurtarır mı? Deprem anında en güvenilir yer neresi?