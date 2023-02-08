08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?

Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023
ABONE OL
Taha Duymaz’ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?

"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından Hatay Yayladağ ilçesinde yer alan evin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Peki, Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?

"Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Hatay/Yayladağ ilçesinde yer alan evinde enkaz altında kaldığı iddia edildi. Peki, Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, yeni gelişme var mı? Taha Duymaz son dakika yeni açıklama geldi mi?

Hataylı genç fenomen Taha Duymaz'dan üzen haber gelmişti. Türkiye deprem felaketi ile sarsıldı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti.

"İNANIYORUM İYİ HABER GELECEK"

Sonrasında peş peşe paylaşımlar yapan Duymaz, "Çok merak edenler olmuş kardeşlerimi, Allah razı olsun.

Şuan hiçbir haber alamıyorum, kardeşime ulaşamıyorum. Lütfen dua edin" ve "İnanıyorum iyi haber gelecek" mesajlarını paylaşmıştı.

Ablası Semiha Duymaz ile ilk günden itibaren iletişimde olan fenomen Dilan Polat da Taha Duymaz için yardım ve dua istemişti.

Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'ın enkazında kaldığı binayı paylaşarak bilgi verdi. Dilan Polat binadan kurtarılanlar olduğunu paylaşarak "Taha da aynı şekilde kurtarılacak inanıyorum" dedi.

Öte yandan ablası 'Taha öldü' paylaşımlarına da isyan etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA