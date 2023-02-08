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Ünlü oyuncular ve şarkıcılar deprem felaketi sonrası kolları sıvadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Ünlü oyuncular ve şarkıcılar deprem felaketi sonrası kolları sıvadı

Ünlü oyuncu ve şarkıcılar, 10 ilde 13 milyondan fazla kişiyi etkileyen deprem felaketi sonrası kolları sıvadı. Kimi maddi bağış, kimi ise sabaha kadar yardım kolisi yaptı. Hepsinin ise tek bir ortak mesajı vardı: “Şimdi birlik ve dayanışma zamanı”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketi, Türk insanının yüzyıllardır süregelen yardımseverliğini bir kez daha ortaya koydu. Dünyanın dört bir yanında 7'den 77'ye tüm Türkler'in kalbi, depremzedeler için atarken ünlüler dünyası da felakete kayıtsız kalmadı. Yardım dayanışmasına katılan ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ da vardı. Ünlü oyuncu 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi. Mustafa Ceceli, Edis, Celil Nalçakan, Hakan-Derya Balta, İrem Derici, Aras Bulut İynemli ve Burak Deniz de hemen harakete geçerek 100 bin ila 300 bin lira arasında değişen maddi desteklerini depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderdi.




ŞARKICIDAN OYUNCUYA HEPSİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU
- MUSTAFA CECELI 200 BİN TL




- KIVANÇ TATLITUĞ 200 BİN TL




- EDİS 400 BİN TL




- CELİL NALÇAKAN 100 BİN TL




- HAKAN-DERYA BALTA: 300 BİN TL




- İREM DERİCİ: 150 BİN TL




- BURAK DENİZ: 150 BİN TL




- ARAS BULUT İYNEMLİ: 200 BİN TL

HÜLYA AVŞAR&NBSP;AFAD'A 250 BİN LİRA BAĞIŞLADI




YARDIM 'DEMET'İ
Demet Özdemir, "Az çok demeden herkes elini taşın altına koymalı. Gün, birlik günü. Bunu kötüye kullanan zihniyeti Allah'a havale ediyorum" çağrısı yaptı. Sadece sosyal medyadan takipçilerine seslenmekle kalmayan güzel oyuncu, eşi Oğuzhan Koç ile elini taşın altına koydu. Çift, deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafetten gıdaya kadar 300 bin TL'lik yardım yaptı. Zeynep Bastık'tan Berkay'a, Burcu Esmersoy'dan Melis Sezen'e kadar daha birçok ünlü isim de yüklü miktarda gıda ve kıyafet bağışında bulundu.




BURAK'IN FERYADI
Dünyaya geldiği Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da şube açan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir gözyaşları içinde paylaşım yaptı. Erzak TIR'ları hazırladığını belirten Burak Özdemir o hazırlıkları ise gözyaşları içinde anlattı. Restoranlarının depolarında bulunan erzakları deprem bölgelerine ulaştırmak için kolları sıvayan CZN Burak, erzakları bir merkezde toplamaya başladı. Restoranındaki ekmek fırınını harekete geçiren CZN Burak, gözyaşlarıyla "Herkes elinden geleni yapsın" feryadı yaptı.

DİZİ SEKTÖRÜ KAYITSIZ KALMADI
7 günlük Milli Yas nedeniyle televizyonlar dizi ve eğlence yayınlarına ara verdi. Birçok yapımcı setlerini durdurdu. Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Başkanı Timur Savcı da dün şu açıklamayı yaptı: "İlk olarak maddi yardımı organize edeceğiz. AFAD ve AHBAP'la sürekli görüşme halindeyiz. AFAD ve AHBAP'tan gelecek bilgiler doğrultusunda karavan, jeneratör ve gıda yardımı konusunda destek vermek için harekete geçeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki yapımcılar özveriyle ellerinden ne geliyorsa yapıyor."

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