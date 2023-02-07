Tüm Türkiye’de deprem seferberliği! Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! "Gurur duydum"

Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular. Doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN