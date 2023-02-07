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Tüm Türkiye’de deprem seferberliği! Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! "Gurur duydum"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Tüm Türkiye’de deprem seferberliği! Soner Arıca kan bağışı kuyruğunu böyle paylaştı! Gurur duydum

Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Binlerce kişi kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye giderken yardım kampanyaları için de çalışmalar başladı. Kızılay’dan yapılan kan bağışı çağrısı sonrası ise bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluştu. Bir AVM'de kurulan alana giden Soner Arıca, bağışta bulunmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların fotoğrafını paylaşarak; "Gurur duydum" diye yazdı. İşte tüm detaylar…

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından tüm ülkede seferberlik başladı.

"VATANDAŞLARIMIZI KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ"

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYDUM"

57 yaşındaki ünlü şarkıcı Soner Arıca, bunun ardından Kızılay'ın kan bağışı aldığı bir AVM'ye gitti.

Birçok vatandaşın Kınık'tan gelen çağrıya kayıtsız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturduğu anın fotoğrafını paylaşan Arıca, şu ifadeleri kullandı:

Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular. Doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum.

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