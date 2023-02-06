Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?
"Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem sonrasında birçok vatandaşımız hayatlarını kaybederken, yaralıların tedavileri sürüyor. Bu akşam yeni bölümleri olan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?
"Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam yeni bölümleri olan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?
6 ŞUBAT BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün gerçekleşecek olan spor müsabakaların hepsi bir sonraki uyarıya kadar ertelendi.
Türkiye'de gerçekleşen ve büyük enkazlar bırakan deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?
Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından dizilerin yeni bölümleri merak ediliyordu. Şuanlık resmi bir açıklama gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
6 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:45 TRT Haber Ortak Yayını
13:15 Kasaba Doktoru
15:30 Adını Sen Koy
16:45 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
6 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
6 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk Ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey
22:15 Yaşamak Güzel Şey
6 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 NTV - STAR TV Ortak Yayın
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
6 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sıfırıncı Gün
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
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