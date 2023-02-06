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Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?

"Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 büyüklüğünde deprem sonrasında birçok vatandaşımız hayatlarını kaybederken, yaralıların tedavileri sürüyor. Bu akşam yeni bölümleri olan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?

"Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam yeni bölümleri olan dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı yeni bölümleri yayınlanacak mı?

6 ŞUBAT BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'nde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün gerçekleşecek olan spor müsabakaların hepsi bir sonraki uyarıya kadar ertelendi.

Türkiye'de gerçekleşen ve büyük enkazlar bırakan deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak olan diziler merak konusu oldu. İzleyiciler dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?

Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından dizilerin yeni bölümleri merak ediliyordu. Şuanlık resmi bir açıklama gelmedi. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

6 Şubat Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

06:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:45 TRT Haber Ortak Yayını

13:15 Kasaba Doktoru

15:30 Adını Sen Koy

16:45 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

6 Şubat Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

6 Şubat Pazartesi ATV Yayın Akışı

06:45 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

6 Şubat Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk Ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

6 Şubat Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 NTV - STAR TV Ortak Yayın

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

6 Şubat Pazartesi TV8 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sıfırıncı Gün

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

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