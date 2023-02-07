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Gülben Ergen fırsatçılara isyan etti! “Haram zıkkım olur”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Gülben Ergen fırsatçılara isyan etti! “Haram zıkkım olur”

Kahramanmaraş depremi sonrası ortaya çıkan fırsatçılar isyan ettirdi. 100 lira olan battaniyeleri 200 liraya satmaya başlayanlara sert tepki gösteren Gülben Ergen, “Haram zıkkım olur size bu fırsatçılık” dedi.

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de meydana gelen ve en az 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen depremlerin ardından, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Enkaz altlarına ulaşılmaya çalışılırken bir yandan da soğuk hava koşullarından dışarıda kalan vatandaşa ülkenin dört bir yanından yardım gönderilmeye çalışılıyor.

Krizi fırsata çeviren kişilere ise tepki var. Son olarak Gülben Ergen bu konuda bir paylaşım yaptı ve isyan etti.

Şarkıcı Gülben Ergen "Sabah 100 liraya aldığımız battaniyeler şu an 200 lira haram zıkkım olur size bu fırsatçılık yapmayın!" diyerek isyan etti.

Gülben Ergen'in paylaşımını sosyal medya kullanıcıları destekledi.

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