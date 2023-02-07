Haluk Levent’i kahreden ölüm! Kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından harekete geçen Haluk Levent AHBAP derneğiyle bölgeye gitti. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar yapan Levent bu kez kendi ailesinden üzücü bir haber duyurdu. Depremin en çok etkilediği illerden Adana'da dünyaya gelen ünlü sanatçı, enkaz altında kalan kuzeninin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
2017 yılında kurduğu Ahbap ile çok sayıda insana yardım eli uzatan Haluk Levent, 10 ili yerle bir eden depremde de başkanı olduğu dernek ile harekete geçti. Birçok ünlü ismin de destek verdiği Ahbap, afet gölgesindeki vatandaşlara ulaşıyor.
Depremin meydana geldiği andan itibaren toplanan yardımları sosyal medyadan duyuran Levent, bu kez kendi ailesinden üzücü bir haber duyurdu. Enkaz altına kalan şarkıcının kuzeni Güven Dönbak'ın, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
"KÜÇÜK KUZENİM KURTARILAMADI"
Kuzeninin fotoğrafını yayınlayan Haluk Levent, "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" mesajını yazdı.
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