Haluk Levent’i kahreden ölüm! Kuzeni enkaz altında hayatını kaybetti

2017 yılında kurduğu Ahbap ile çok sayıda insana yardım eli uzatan Haluk Levent, 10 ili yerle bir eden depremde de başkanı olduğu dernek ile harekete geçti. Birçok ünlü ismin de destek verdiği Ahbap, afet gölgesindeki vatandaşlara ulaşıyor.