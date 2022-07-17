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Türkiye'de VIP’lerden inmeyen Hadise ABD’de turist! Ünlü şarkıcı Hadise, New York metrosunda eşi Mehmet Dinçerler’e böyle poz verdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.07.2022 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022
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Türkiye’de VIP’lerden inmeyen Hadise ABD’de turist! Ünlü şarkıcı Hadise, New York metrosunda eşi Mehmet Dinçerler’e böyle poz verdi

Memleketinde VIP araçlarla seyahat eden ünlü şarkıcı Hadise’nin havası ABD’de söndü. Ünlü şarkıcı, geçen gün New York’ta her turist gibi metroya bindiği esnada çekilmiş karelerini paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumlar peş peşe geldi… İşte ayrıntılar…

Türkiye'de VIP araç ve korumaları olmadan dolaşmayan ünlü popçu Hadise, sınırı geçince sıradan biri oldu çıktı.

Eşi Mehmet Dinçerler ile ABD'ye giden ünlü şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından New York'ta çekilmiş karelerini paylaştı.

HADİSE NEW YORK METROSUNDA ÖGRÜNTÜLENDİ

Fotoğraflar arasında en dikkat çekeni Hadise'nin New York metrosunda çekilmiş karesiydi.

TÜRKİYE'DE VIP ARAÇLARDAN İNMEYEN HADİSE…

Türkiye'de korumalarla dolaşıp VIP aracından inmeyen popçu, ABD'de ise ulaşım için metroyu tercih etti.

"HAVASI, SINIRI GEÇİNCE SÖNDÜ"

Hadise'nin paylaşımına "Türkiye'de VIP, Amerika'da turist", "Amerika'da ünlü düşmesi", "Hadise'nin havası, sınırı geçince söndü" gibi yorumlar yapıldı.

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