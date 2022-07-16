Bergüzar Korel’in hayatı ikiye bölündü! Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyor

Güzel oyuncu, sözlerini sürdürdü: "Oğlumuz müziği çok seviyor ve onun için orada çok imkan var. Onun da her türlü şeye ulaşabileceği bir yer istedik. Londra'da iyi bir eğitim alacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu eğitimi Türkiye'de de alabilir. Ama biz bunu denemek istedik. O yüzden gidip geliyoruz. Buradaki evimiz açık. Okullar açılana kadar da buradayız."