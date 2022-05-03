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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, geçen akşam Kıbrıs konserinde evliliği ile ilgili ilk kez konuştu. Çok mutlu olduğunu dile getiren çiçeği burnunda yeni gelin Hadise, "Acaba o kişi karşıma çıkacak mı derdim yıllarca ve çıktı. İnandım, istedim, Allah'tan istedim ve verdi. Çok mutluyuz." dedi.

Giriş Tarihi: 03.05.2022 09:46
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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

Bir süredir aşk yaşayan ve yaz aylarında düğün yapacakları konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan Cumartesi akşamı Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

Basına kapalı düzenlenen nikah töreninde davetlilerin de görüntü almasına izin verilmedi.

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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

HADİSE NİKAHTAN SONRA İLK KEZ KONUŞTU

Nikahın ardından geçen akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Hadise, evliliğiyle ilgili ilk defa konuştu.

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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

SADECE 20 DAVETLİ VARDI

Gözlerden uzak bir şekilde evlenen çiftin nikah törenlerine ait detaylar ortaya çıktı.

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Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

2. Sayfa programının haberine göre, çiftin nikah törenleri 20 kişilik basına kapalı olarak yapıldı.