Hadise Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Hadise düğünden sonra ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçe gibi bakıyor

30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, geçen akşam Kıbrıs konserinde evliliği ile ilgili ilk kez konuştu. Çok mutlu olduğunu dile getiren çiçeği burnunda yeni gelin Hadise, "Acaba o kişi karşıma çıkacak mı derdim yıllarca ve çıktı. İnandım, istedim, Allah'tan istedim ve verdi. Çok mutluyuz." dedi.