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Aleyna Tilki, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynayarak akılları karıştırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Aleyna Tilki, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynayarak akılları karıştırdı

Aleyna Tilki, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynayarak akılları karıştırdı. 22 yaşındaki yıldızın tuhaf kaçışına anlam verilemedi. Annesi ile ilgili sorulan sorulara Aleyna, "Bunu konuşmak istemiyorum" diyerek aracına bindi.

Önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir otelde arkadaşlarıyla olan Aleyna Tilki, gazetecilerin otel kapısında beklediklerini öğrenince anlamsız hareketler sergiledi.

Soförünü arayarak Nişantaşı turu yaptırtan genç şarkıcı, aracını otelin otoparkına çektirtti.

AĞZINI BIÇAK AÇMADI
Güvenlikler eşliğinde aracına binen Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'in çıkardığı single soruldu.

Aleyna, "Bunu konuşmak istemiyorum" diyerek aracına bindi.

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