Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, hemen hemen 1 senedir aşk yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında sessiz sedasız nişanlanan Hadise ile Mehmet Dinçerler, ilişkilerini Ramazan ayının son günlerinde taçlandırdı. Ünlü popçu, 30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gizli saklı sürpriz bir şekilde "iyi günde, kötü günde 'evet'" dedi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un evlerini kiraladı. Hadise, villayı tepeden tırnağa yenilemeye karar verdi. Bir iç mimarla 250 bin TL'ye anlaşan ünlü popçu, yeniliklere hızlıca başlanması istedi. Hadise'den bir de özel istek geldi. İşte taze evli çiftin aşk yuvası, Hadise'nin özel isteği ve ünlülerin çok merak edilen evleri…