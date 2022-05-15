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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

Ünlü popçu Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, hemen hemen 1 senedir aşk yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında sessiz sedasız nişanlanan Hadise ile Mehmet Dinçerler, ilişkilerini Ramazan ayının son günlerinde taçlandırdı. Ünlü popçu, 30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gizli saklı sürpriz bir şekilde "iyi günde, kötü günde 'evet'" dedi. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evi magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un evlerini kiraladı. Hadise, villayı tepeden tırnağa yenilemeye karar verdi. Bir iç mimarla 250 bin TL'ye anlaşan ünlü popçu, yeniliklere hızlıca başlanması istedi. Hadise'den bir de özel istek geldi. İşte taze evli çiftin aşk yuvası, Hadise'nin özel isteği ve ünlülerin çok merak edilen evleri…

Giriş Tarihi: 15.05.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 19:38
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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanan Mihre Çelikkol ile İbrahim Çelikkol çiftinin Riva Konakları'ndaki evini aylık 50 bin TL'ye kiraladığı magazin gündeminde oldukça yer edindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

250 BİN TL'YE BAŞTAN AŞAĞI YENİLEYECEK

Hürriyet'teki haberi göre; Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi.

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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

2 ODAYI BİRLEŞTİRİP…

Hadise'nin bir de özel isteği oldu; evdeki iki oda birleştirilerek şarkıcı için giyinme odası haline getirilecek.

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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Genç çiftin aşk yuvaları bakın neresi oldu...

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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı eşi Mehmet Dinçerler’in evi magazin gündemine oturdu! Görenin aklı kalan villada Hadise 2 odayı birleştirip...

1 YILLIK İLİŞKİLERİNİ EVLİLİKLE TAÇLANDIRDILAR

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor.