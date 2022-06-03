Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

Ocak ayında evlenme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Sadece ailelerinin katıldığı törenden hiçbir görüntü paylaşmayan çiftin düğün detayları belli oldu. 2-3 günlük bir düğün eğlencesi planlayan ikili, dostlarına "Vizelerinizi hazırlayın" dedi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL