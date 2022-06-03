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Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

Ocak ayında evlenme kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Sadece ailelerinin katıldığı törenden hiçbir görüntü paylaşmayan çiftin düğün detayları belli oldu. 2-3 günlük bir düğün eğlencesi planlayan ikili, dostlarına "Vizelerinizi hazırlayın" dedi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 09:26
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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında törenle nişanlanmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

Hemen düğü hazırlıklarına başlayan çift, yine aile arasında yapılan törenle 30 Nisan'da nikah masasına oturdu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

Sessiz sedasız evlenen çiftin Çırağan Sarayı'ndaki düğününe sadece aile fertleri katılmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

15 Mart'ta yine aile arasında nişan yüzüklerini takan çiftin bu ani düğününe, yakın arkadaşları bile çağrılmamıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in düğün yeri ve tarihi belli oldu! “Vizelerinizi hazırlayın”

SONBAHARDA DÜĞÜN VAR

Çift, hem arkadaşlarının gönlünü almak hem de evliliklerini kutlamak için sonbaharda İtalya'da düğün yapmaya karar verdi.