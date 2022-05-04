Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin sebebi ortaya çıktı! Çift nisan ayının sonunda Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin ve en yakınlarının olduğu 20 kişilik sade bir törenle 'iyi günde, kötü günde evet' dedi. Davetliler sır nikahta görüntü almaması için teker teker uyarıldı. Fakat kardeşler duramadı ve Hadise'nin düğününe ait bomba kareler geldi. Akabinde Kıbrıs sahnesinde evlendiğini açıklayan popçu Hadise, iş insanı eşi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı. Sessiz sedasız yapılan nikah akıllara, "Hadise hamile mi?" sorusunu getirdi. Fakat gerçek bambaşka çıktı…