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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in apar topar evliliğinin sebebi ortaya çıktı! Çift nisan ayının sonunda Çırağan Sarayı'nda sadece ailelerinin ve en yakınlarının olduğu 20 kişilik sade bir törenle 'iyi günde, kötü günde evet' dedi. Davetliler sır nikahta görüntü almaması için teker teker uyarıldı. Fakat kardeşler duramadı ve Hadise'nin düğününe ait bomba kareler geldi. Akabinde Kıbrıs sahnesinde evlendiğini açıklayan popçu Hadise, iş insanı eşi Mehmet Dinçerler'i yere göğe sığdıramadı. Sessiz sedasız yapılan nikah akıllara, "Hadise hamile mi?" sorusunu getirdi. Fakat gerçek bambaşka çıktı…

Giriş Tarihi: 04.05.2022 12:18
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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler aniden erken bir tarihte nikah kıydılar.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

GİZEMLİ NİHAKIN SIR PERDESİ KALKTI

Çırağan Sarayı'nda yapılan Hadise ile Mehmet Dinçerler nikahının sır perdesi kalktı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in neden bu kadar erken evlendikleri ortaya çıktı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

NİŞANI DA SIR GİBİ SAKLAMIŞLARDI

Hadise şubat ayında Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almış ve çift 15 Mart'ta aile arasında bir tören ile nişanlanmışlardı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler neden aniden gizli kapaklı evlendi? Gerçek bambaşka çıktı

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nişan döneminde dini nikahlarını kıydıkları da iddia edilmişti.